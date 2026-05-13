Гельмут Марко: «Чем быстрее «Ф-1» перейдет на V8, тем лучше»

Марко поддержал предполагаемый переход «Ф-1» на моторы V8.

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко резко раскритиковал регламент 2026 года.

«[Борьба на трассе] больше не имеет ничего общего с изначальным характером «Формулы-1».

Тех изменений, которые внесены на данный момент, явно недостаточно. Не знаю, в какой степени реально вернуться к чистым гонкам», – заявил австриец.

Марко отметил, что на квалификационном круге болиды замедляются:

«Даже когда пилот не хочет. Эту проблему необходимо решить как можно скорее».

Гельмут также прокомментировал потенциальный переход на моторы V8 в 2030-2031 годах:

«Чем быстрее это произойдет, тем лучше».

