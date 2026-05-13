Гельмут Марко: «Чем быстрее «Ф-1» перейдет на V8, тем лучше»
Марко поддержал предполагаемый переход «Ф-1» на моторы V8.
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко резко раскритиковал регламент 2026 года.
«[Борьба на трассе] больше не имеет ничего общего с изначальным характером «Формулы-1».
Тех изменений, которые внесены на данный момент, явно недостаточно. Не знаю, в какой степени реально вернуться к чистым гонкам», – заявил австриец.
Марко отметил, что на квалификационном круге болиды замедляются:
«Даже когда пилот не хочет. Эту проблему необходимо решить как можно скорее».
Гельмут также прокомментировал потенциальный переход на моторы V8 в 2030-2031 годах:
«Чем быстрее это произойдет, тем лучше».
«Ф-1» хочет вернуть легендарные двигатели V8. Это популизм?
Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», появится новая звезда. Так устроен спорт»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
(Т.е. - примерно в 2022-ом году.)