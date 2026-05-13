Мик Шумахер показал шлем в честь Михаэля для дебюта на «Инди-500»

Гонщик «Рэйхол-Леттерман» в «Индикаре » Мик Шумахер представил шлем для дебютной гонки «500 миль Индианаполиса».

Заезд пройдет 24 мая.

Мик использует красную расцветку со звездами – в схожем шлеме гонялся его отец, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер .

«Мне нравится красный цвет. И, конечно, мой отец его использовал долгое время, поэтому мне хотелось сделать что-то особенное, и я захотел пойти по этому пути», – объяснил Мик.

