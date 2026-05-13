Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», появится новая звезда. Так устроен спорт»

Марко убежден, что «Ф-1» способна развиваться без Ферстаппена.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о предполагаемом уходе из «Формулы-1» Макса Ферстаппена .

«Если Макс уйдет, это, безусловно, станет большой потерей, но так устроен спорт. Когда кто-то уходит, появляется другой человек и становится звездой.

Но сейчас речь не о том, нравится что-то Максу или нет. Речь о гонках в целом», – отметил австриец.

