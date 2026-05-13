Дэймон Хилл: «У меня был шанс перейти в «Макларен». Но потом я сожалел о том, что отказался»

Хилл мог перейти в «Макларен» в 1997 году.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал о том, что отказался от возможности перейти в «Макларен» на следующий год после титула, о чем потом пожалел.

Хилл после титула с «Уильямсом » перешел в «Эрроуз », где провел один неудачный сезон, а затем после еще двух лет в «Джордане» завершил карьеру в «Ф-1».

«С Роном Деннисом было очень трудно иметь дело. По общению с ним у меня совсем не создавалось впечатления, что он и «Макларен » хотят меня заполучить.

Однако у меня был шанс перейти в «Макларен». Я был очень близок к этому, но в итоге пришел к заключению – если он не хочет меня заполучить, то и я сам вряд ли хочу вновь оказаться в ситуации, в которой уже находился в «Уильямсе». Где я не понимал, видят ли в «Уильямсе» во мне ценность и хотят ли меня сохранить.

И когда я ушел, я для себя решил, что не хочу снова проходить через все это. И что я перейду только в ту команду, которая действительно хочет меня заполучить. В случае с Роном Деннисом и «Маклареном» я этого не чувствовал, поэтому вежливо отказался.

Хотя я сожалел о том, что сделал. Потому что после того, как я повесил трубку, сказав ему катиться к черту, уже через 10 минут я перезвонил, потому что подумал, что мог поторопиться с решением. Но, в любом случае, к тому времени было уже слишком поздно», – рассказал Хилл.

