Отмар Сафнауэр: «Антонелли станет еще сильнее в 25-26 лет, когда разные области мозга соединятся»

Антонелли станет сильнее с развитием мозга, заявил Сафнауэр.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр сообщил, что у 19-летнего пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли еще не сформировались все необходимые связи в мозге.

«Он еще подросток. Со временем он станет психологически устойчивее, когда разные области мозга постепенно соединятся. Не уверен, что образование этих связей можно как-то ускорить.

Просто нужно время. Так что, полагаю, когда ему исполнится 25-26 лет, мы увидим еще более сильного Кими Антонелли», – подчеркнул Сафнауэр в подкасте High Performance Racing.

«Италия не пробилась на футбольный ЧМ, все крутится вокруг Антонелли и Синнера». Тото Вольфф назвал проблемой рост внимания к Кими

Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Антонелли постарался бы во что бы то ни стало победить Расселла в Канаде»