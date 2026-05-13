Ренгер ван дер Занде: «Ферстаппену нужно помнить, что круговой-любитель в любой момент может сделать что-нибудь безумное»

Ван дер Занде оценил шансы Ферстаппена победить на «Нордшляйфе».

Регулярный участник гонок на выносливость Ренгер ван дер Занде рассказал о том, какие моменты, по его мнению, будут представлять для Макса Ферстаппена наибольшую опасность в предстоящей гонке «24 часа Нюрбургринга».

Ван дер Занде считает, что главным образом Максу нужно будет опасаться круговых, выступающих на машинах более низких классов и движущихся по трассе намного медленнее машин GT 3.

«Чрезвычайно важно следить за тем, что будут делать медленные любители, которые будут оказываться перед тобой на трассе. В темное время суток эти ребята движутся по трассе наощупь, особенно на первых кругах.

И когда кто-то вроде Макса приближается к таким гонщикам на гораздо более высокой скорости, они видят в зеркала заднего вида просто одно большое пятно света. И ты должен помнить о том, что круговой-любитель в любой момент может сделать что-нибудь безумное.

Я считаю, что лучшие гонщики наиболее эффективно способны сделать разницу и обеспечить результат именно в ночное время. Думаю, Макс в таких условиях будет просто лететь по трассе. Ну а если пойдет дождь, а на «Нордшляйфе» такая вероятность всегда высока, ситуация изменится кардинально. И степень риска вырастет на порядок. Это уже становится гоночным экзаменом в Гарвард. Но Макс определенно способен справиться с такой задачей.

И да, эти гонки [ночные отрезки на «Нордшляйфе»] совсем не похожи на то, что происходит на ночных гонках «Формулы-1». Это действительно нечто особенное. Особенно впервые. Помню, как тестировал болид LMP2 на «Поль-Рикаре». Едешь в кромешной тьме – ощущения, будто провалился в черную дыру на скорости 320 км/ч. Это и правда нечто особенное. Я в ту ночь вообще не смог заснуть, мерня переполнял адреналин.

Ты хорошо знаешь трассу, но в темноте в основном приходится полагаться на ориентиры на самом треке. Приблизительно понимая, когда начинать тормозить перед поворотом. Но на «Нордшляйфе» таких ориентиров не очень много, так что в основном приходится полагаться на инстинкты», – рассказал ван дер Занде.

