  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналистка Серазоли: «Среди акционеров «Астон Мартин» есть мнение, что власть Лоренса Стролла нужно пересмотреть»
2

Журналистка Серазоли: «Среди акционеров «Астон Мартин» есть мнение, что власть Лоренса Стролла нужно пересмотреть»

Акционеры «Астон Мартин» теряют веру в Лоренса Стролла, сообщила Серазоли.

Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли рассказала о недовольстве акционеров «Астон Мартин» стилем управления Лоренса Стролла на фоне провала команды.

«В наши дни в «Формуле-1» чаще всего работают с инвесторами. Инвесторы стремятся пробиться в «Формулу-1» и стучат в двери всех команд. Мол, «смотрите, у меня есть деньги, у меня есть деньги». К этому все и сводится, верно? Но дело в том, что в команду Стролла только попадают деньги, а контроль остается в его руках.

Насколько я слышала, акционеры начинают сомневаться в необходимости такой власти, они задаются вопросами: «Может, проблема в этом парне, в его стиле управления?» Уже есть мнение, что это нужно пересмотреть.

Не знаю, в какой степени Лоренс Стролл готов к такому пересмотру. Он из тех людей, которые считают, что все, к чему они прикоснулись в жизни, повысило свою ценность. Он взялся за несколько брендов, которые были в кризисе, и преобразил их. Сможет ли он принять это поражение, зафиксировать убытки и уйти?» – поделилась мнением журналистка с UOL Esporte.

Журналист Лобато: «Многие в «Ф-1» не хотели работать с Лоренсом Строллом, зная его характер»

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Лоренс Стролл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Среди ферраристов есть мнение, что власть Элкана нужно пересмотреть
И? )
Ответ sir_shir
Среди ферраристов есть мнение, что власть Элкана нужно пересмотреть И? )
И если бы оно стало преобладающим среди акционеров ФИАТ, её бы пересмотрели. Это так работает.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
33 минуты назад
Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»
сегодня, 09:44
Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
сегодня, 08:41
Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»
сегодня, 07:46
Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
вчера, 19:40
Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»
вчера, 18:55
Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
вчера, 18:14
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
вчера, 17:42
Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»
вчера, 17:05
Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»
вчера, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем