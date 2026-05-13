Журналистка Серазоли: «Среди акционеров «Астон Мартин» есть мнение, что власть Лоренса Стролла нужно пересмотреть»

Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли рассказала о недовольстве акционеров «Астон Мартин » стилем управления Лоренса Стролла на фоне провала команды.

«В наши дни в «Формуле-1» чаще всего работают с инвесторами. Инвесторы стремятся пробиться в «Формулу-1» и стучат в двери всех команд. Мол, «смотрите, у меня есть деньги, у меня есть деньги». К этому все и сводится, верно? Но дело в том, что в команду Стролла только попадают деньги, а контроль остается в его руках.

Насколько я слышала, акционеры начинают сомневаться в необходимости такой власти, они задаются вопросами: «Может, проблема в этом парне, в его стиле управления?» Уже есть мнение, что это нужно пересмотреть.

Не знаю, в какой степени Лоренс Стролл готов к такому пересмотру. Он из тех людей, которые считают, что все, к чему они прикоснулись в жизни, повысило свою ценность. Он взялся за несколько брендов, которые были в кризисе, и преобразил их. Сможет ли он принять это поражение, зафиксировать убытки и уйти?» – поделилась мнением журналистка с UOL Esporte.

