Джолион Палмер: «Вряд ли Антонелли сейчас начнет подрывать атмосферу в «Мерседесе». Возможно, что-то мы увидим в сентябре-октябре»

Палмер не ждет от Антонелли обострения конкуренции с Расселлом.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что Андреа Кими Антонелли в ближайшее время не будет предпринимать попыток утвердиться в «Мерседесе » в статусе главного претендента на титул и обострять отношения с Джорджем Расселлом .

При этом Палмер полагает, что каких-то действий от Антонелли в данном вопросе можно будет ожидать в сентябре.

«Антонелли еще очень молод. При этом в данный момент его контракт истекает в конце года, что мне кажется удивительным. И я в любом случае не думаю, что он сейчас начнет подрывать атмосферу в коллективе ради того, чтобы отыграть у Расселла дополнительно 7-10 очков или что-то в этом роде. По крайней мере, он не будет этого делать на данный момент.

Возможно, ближе к сентябрю или октябрю мы начнем видеть, каков Кими на самом деле и что он собой представляет в данном контексте.

С другой стороны, я с трудом могу себе представить, чтобы Тото Вольфф начал отдавать предпочтение Антонелли в той же степени, в которой Гельмут Марко в свое время поддерживал сторону Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

Тото Вольфф будет вести себя предельно честно – тем более, что у него уже был подобный опыт с Хэмилтоном и Росбергом. И сейчас он лучше понимает, как справляться с подобными вещами», – рассказал Палмер.

