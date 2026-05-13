Роб Смедли: «Антонелли еще многого не хватает. Одного таланта недостаточно»

Антонелли – пока не пилот мирового уровня, заявил Смедли.

Бывший инженер «Феррари », «Уильямса » и «Джордана » Роб Смедли призвал не переоценивать гонщика «Мерседеса » и нового лидера «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли.

«Он отличный пилот, но чемпион ли он мира? Очень рано рассуждать, слишком рано. Ему еще многого не хватает.

Но если говорить о таланте – просто посмотрите, как он продвигался по младшим «формулам». Он всегда выступал хорошо, всегда быстро осваивался. Пожалуй, Кими очень одарен от природы, но одного таланта недостаточно. В юниорских сериях он всегда выступал превосходно, показывал огромную чистую скорость. Чистая скорость у него точно есть. Но далеко не только это нужно для того, чтобы стать пилотом мирового уровня», – высказался Смедли в подкасте High Performance Racing.

