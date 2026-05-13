Фредерик Вассер: «Важнее всего будет способность «Феррари» к развитию болида по ходу сезона»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что в нынешнем сезоне темпы развития болидов и улучшениях их скорость будут очень высокими. И что успеха добьется та команда, которая наибольшим образом преуспеет в данной области.
По словам Вассера, если при предыдущем регламенте обычные обновления болида позволяли отыгрывать совсем немного, то сейчас даже небольшая деталь может помочь разом улучшить время круга на несколько десятых секунды.
«В этом сезоне настрой должен быть таков, что у вашей команды есть возможность прибавить во всех областях и аспектах.
Честно говоря, не могу говорить за других команды, но мы видим, что если в прошлом году стандартные обновления болида позволяли отыгрывать пару сотен секунды, то сейчас каждое обновление может дать прибавку уже в пару десятых секунды на круге.
Так что даже важнее того, как вы смотритесь на трассе, будет способность команды к развитию болида по ходу сезона. Как и способность команды определять, в каких областях возможно добиться прогресса, отмечать те области, в которых конкурентам удалось добиться большего и понимания причин, по которым им это удалось. То есть вы должны быть открыты к возможности адаптироваться и должны быть способны развиваться.
Если каждый раз, отыгрывая по 0,2-0,3 секунды, вам будет удаваться вырваться вперед и опередить конкурентов в это области хотя бы на одну гонку, такой прогресс может принести существенную выгоду. Но чтобы иметь возможность так развивать болид нужны соответствующие идеи и производственные мощности. Ключевую роль будет играть скорость подготовки новинок», – рассказал Вассер.
Прямой перевод оригинала:
В этом сезоне Ferrari стала своего рода первопроходцем в плане оригинальных дизайнерских решений при создании своих болидов Формулы-1.
У нас были заднее антикрыло «Макарена» и антикрыло в виде выхлопной трубы. А ещё это был первый случай, когда на системе Halo были установлены винглеты.
По каждому из этих пунктов Ferrari раздвигала границы регламента, чтобы раскрыть потенциал, который вызвал любопытство у конкурентов и готовность к созданию собственных подражаний.
Хотя ни одна из этих идей не является панацеей, способной в одиночку вывести команду в лидеры, они проливают свет на изменение подхода в Маранелло под руководством руководителя команды Фреда Вассера.
Ушёл в прошлое консерватизм, когда сотрудники часто избегали публичных выступлений, опасаясь провала, который бы их разоблачил.
Внедрился подход, направленный на поиск незначительных улучшений в каждой области, который еще больше укрепился после прихода технического директора Лоика Серра в октябре 2024 года.
В эксклюзивном интервью изданию The Race Вассёр говорит, что этот сдвиг в подходе особенно запомнился ему, поскольку по прибытии он действительно обнаружил, что раньше слишком часто действовал осторожно.
«Дело не в том, что существовала атмосфера страха, обвинений или чего-то подобного, — но, возможно, ситуация несколько изменилась в худшую сторону», — сказал он.
«Первое, что меня шокировало, когда я присоединился к команде, — это тот разрыв, который у нас был по каждой теме, просто потому что мы не хотели, чтобы нас разоблачили».
«Добавьте килограмм веса [чтобы не превышать лимит], пол-литра или больше [топлива], откройте боковой обтекатель пошире, еще один шаг. В конце концов, если все выложить на стол, разница составит две десятых».
«Нельзя быть на нулевом [расстоянии до цели]. Но между нулем и двумя десятыми есть одна десятая. И если учесть, что среднее отставание от нас и парня, который был впереди нас в прошлом году, составляло три сотых секунды, вы можете представить, какое влияние одна десятая оказала на сезон».
«Я изо всех сил стараюсь убедить всех, что каждый из нас вносит свой вклад в результат. Это также образ мышления Лоика».
Вассёр говорит, что его стремление побудить всех приближаться к пределу возможностей включает в себя открытость к более экстремальным идеям, которые обеспечивают результаты в областях, о которых другие даже не задумывались.
«Что касается инноваций, то это послание о том, что мы должны постоянно, весь день, прилагать максимум усилий, чтобы не стесняться», — сказал он.
Вассёр также прагматик и ясно даёт понять, что успех в команде зависит не от того, насколько инновационным является его автомобиль по сравнению с другими. Важно время круга.
«Не стоит переоценивать мои слова», — улыбается он. «Иногда инновации видны невооруженным глазом, а иногда — никогда, потому что видна только аэродинамическая сторона».
«Кроме того, цель не в том, чтобы внедрять инновации. Цель — победить. Инновации имеют смысл только в том случае, если они работают. Я не хочу, чтобы крылья делали то, что [Вассер машет руками, имитируя движение крыльев в «Макарене»], если это не приносит результатов».
«Я вполне доволен проделанной работой и настроем, потому что у меня создаётся впечатление, что они чувствуют себя более свободно».
Изменение подхода имеет значение и для оценки успеха различных отделов. Речь уже не идет просто о том, чтобы отдел двигателей обеспечил максимальную мощность, а отдел шасси — максимальную прижимную силу, и чтобы эти два элемента были объединены.