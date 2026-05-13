Фредерик Вассер: «Важнее всего будет способность «Феррари» к развитию болида по ходу сезона»

Вассер рассчитывает на прогресс в работе с болидом «Феррари».

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер считает, что в нынешнем сезоне темпы развития болидов и улучшениях их скорость будут очень высокими. И что успеха добьется та команда, которая наибольшим образом преуспеет в данной области.

По словам Вассера, если при предыдущем регламенте обычные обновления болида позволяли отыгрывать совсем немного, то сейчас даже небольшая деталь может помочь разом улучшить время круга на несколько десятых секунды.

«В этом сезоне настрой должен быть таков, что у вашей команды есть возможность прибавить во всех областях и аспектах.

Честно говоря, не могу говорить за других команды, но мы видим, что если в прошлом году стандартные обновления болида позволяли отыгрывать пару сотен секунды, то сейчас каждое обновление может дать прибавку уже в пару десятых секунды на круге.

Так что даже важнее того, как вы смотритесь на трассе, будет способность команды к развитию болида по ходу сезона. Как и способность команды определять, в каких областях возможно добиться прогресса, отмечать те области, в которых конкурентам удалось добиться большего и понимания причин, по которым им это удалось. То есть вы должны быть открыты к возможности адаптироваться и должны быть способны развиваться.

Если каждый раз, отыгрывая по 0,2-0,3 секунды, вам будет удаваться вырваться вперед и опередить конкурентов в это области хотя бы на одну гонку, такой прогресс может принести существенную выгоду. Но чтобы иметь возможность так развивать болид нужны соответствующие идеи и производственные мощности. Ключевую роль будет играть скорость подготовки новинок», – рассказал Вассер.

