Джолион Палмер: «Проблема стартов – очень важный момент, над которым Антонелли нужно поработать»

Антонелли нужно решить проблему стартов – считает Палмер.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер опасается, что лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли начнет проигрывать борьбу за победы в гонках, если в самое ближайшее время не решит проблему со слабыми стартами гонок.

Антонелли неоднократно терял позиции на старте гонок в этом сезоне – однако в дальнейшем отыгрывался, обгоняя соперников на трассе по ходу заезда. Однако Палмер уверен, что на трассах, где пилотам традиционно трудно обгонять, слабый старт отыграть будет уже невозможно. Например, на Гран-при Монако.

«На трассе в Канаде достаточно короткий рывок на старте к первому повороту. В Монако этот рывок еще короче. При этом на трассе в Канаде у гонщиков все равно появляются шансы на проведение обгонов.

Тем не менее, если Антонелли не решит свою проблему со стартами к Гран-при Монако , то даже в случае нахождения на поуле [в случае плохого старта] он потом уже не сможет выиграть гонку [совершив обгон на трассе]. Так что проблема стартов – очень важный момент, над которым Антонелли нужно поработать», – рассказал Палмер.

