Андреа Стелла: «С точки зрения борьбы в Кубке конструкторов «Макларен» располагает сильнейшей парой пилотов»

Стелла верит в состав пилотов «Макларена».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла считает, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри являются сильнейшей парой пилотов в пелотоне, что увеличивает шансы команды в борьбе за максимально высокие позиции в Кубке конструкторов.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в командном зачете, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 86 очков. В то же время отставание от «Феррари» составляет 16 очков.

«Думаю, мы смогли убедиться, если так можно сказать, что на том же этапе в Японии, даже с машиной, которая еще не была достаточно конкурентоспособной, Оскар Пиастри все равно был готов бороться за победу и место на подиуме.

Затем Оскар подтвердил свою скорость на Гран-при Майами, попав на подиум, а Ландо Норрис выиграл спринт, а затем боролся за победу в основной гонке.

Так что если говорить конкретно о перспективах «Макларена» в Кубке конструкторов, то с точки зрения шансов на успех мы, вероятно, располагаем сильнейшей парой пилотов. И мы хотим использовать данную сильную сторону «Макларена», но для этого команде нужно сделать нашу машину еще быстрее», – рассказал Стелла.

