Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен будет общаться с «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом». Освободят ли кокпит для Макса? Большой вопрос»

Штайнер назвал три команды, которые могут заинтересовать Ферстаппена.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер прокомментировал гипотетический уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Считаю, Макс может перейти только в три команды: «Феррари», «Макларен » или «Мерседес ». Но есть ли свободные места? Может, и нет. Освободят ли кокпит для Макса Ферстаппена ? Большой вопрос.

Кто готов пожертвовать текущим составом ради Макса? Ведь Макс чемпион, величайший, на мой взгляд. Сейчас он не чемпион, конечно, это Ландо [Норрис], но он четырехкратный чемпион мира.

Какие-то команды над этим задумаются. Вспомните, как «Феррари » отпустила Карлоса [Сайнса], который хорошо выступал, потому что появился вариант с величайшим Льюисом Хэмилтоном.

Должно произойти что-то похожее, и такого Макс будет добиваться. Вполне уверен, он и сам это понимает. Он будет общаться с этими тремя командами, но не думаю, что какая-то из них делает ставку именно на него», – сообщил бывший руководитель «Хааса».

Том Коронель: «Ферстаппен никогда не покинет «Ред Булл»

Кем менять Ферстаппена? Два пути «Ред Булл»