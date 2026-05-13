Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен будет общаться с «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом». Освободят ли кокпит для Макса? Большой вопрос»

Штайнер назвал три команды, которые могут заинтересовать Ферстаппена.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер прокомментировал гипотетический уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Считаю, Макс может перейти только в три команды: «Феррари», «Макларен» или «Мерседес». Но есть ли свободные места? Может, и нет. Освободят ли кокпит для Макса Ферстаппена? Большой вопрос.

Кто готов пожертвовать текущим составом ради Макса? Ведь Макс чемпион, величайший, на мой взгляд. Сейчас он не чемпион, конечно, это Ландо [Норрис], но он четырехкратный чемпион мира.

Какие-то команды над этим задумаются. Вспомните, как «Феррари» отпустила Карлоса [Сайнса], который хорошо выступал, потому что появился вариант с величайшим Льюисом Хэмилтоном.

Должно произойти что-то похожее, и такого Макс будет добиваться. Вполне уверен, он и сам это понимает. Он будет общаться с этими тремя командами, но не думаю, что какая-то из них делает ставку именно на него», – сообщил бывший руководитель «Хааса».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Ну так что вообще обсуждать, гипотетически и РБ могут решить проблему с весом, тогда и двигаться смысла не будет, Пиастри может снова проиграть сезон Ландо и вызов потребовать, Хэм может карьеру закончить и карусель запустить, доминация Мерседеса тоже не супер-очевидной пока выглядит.
Сейчас что-то прогнозировать только воздух зря тратить
Вольф всегда в открытую говорил что хочет ферстапена. Он вполне может выгнать рассела ради него. Макларену ферстапен точно не нужен. Про феррари не знаю.
