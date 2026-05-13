Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Если мы используем 10 процентов мозга, как говорят, то Ферстаппен – 25-30»

Ферстаппен использует мозг втрое эффективнее среднего человека, заявил Николас.

Блогер и бывший механик «Ред Булл» Калум Николас предположил, что мозговая активность Макса Ферстаппена отличает его от обычного человека.

«Когда наблюдаешь за обучением и ростом Макса на протяжении этих лет, возникает ощущение, что у него есть дополнительные способности. Знаете, если мы используем 10 процентов мозга, как говорят, то Максу каким-то образом удается задействовать 25-30.

Находясь за рулем, он способен следить за другими вещами, видеть общую картину гонки, постоянно обмениваться мнениями с нами.

Думаю, его секрет в том, что он никогда не перестает трудиться и стараться. Нет такого момента в карьере Макса, когда он говорит: «О, я и так хорош. Просто продолжу побеждать».

Макс может выиграть с отрывом в десять секунд и задаваться вопросом, почему не выиграл с отрывом в 12. Такой он человек. Каким бы ни было твое стремление к победе, Макс всегда стремится больше. Это одно из качеств, которое делает его настолько великим.

Было настоящей привилегией наблюдать за тем, как он пришел в команду в 2016 году и, разумеется, одержал историческую победу в первой же гонке. Он сдерживал ветерана Кими Райкконена где-то 20 кругов. Очень быстро стал виден его природный талант», – поделился мыслями Николас на ютуб-канале evo India.

