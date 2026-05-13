  • Фанхио – лучший гонщик «Ф-1» всех времен по версии The Telegraph, Шумахер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 7-й, Алонсо – 15-й
Фанхио обогнал Шумахера и Хэмилтона в рейтинге пилотов The Telegraph.

Издание The Telegraph поделилось рейтингом лучших гонщиков «Формулы-1» всех времен.

На первом этапе журналисты выделили 51 пилота, которые либо выигрывали титулы, либо одержали как минимум семь побед в Гран-при, либо одержали более 15 процентов побед при минимуме в десять стартов.

Далее портал выбрал 20 гонщиков и распределил их по позициям с учетом титулов, побед, поулов, доли выигранных гонок и поул-позиций от всех гонок, длительности карьеры, а также других объективных и субъективных метрик.

Первую строчку занял пятикратный чемпион «Ф-1» Хуан-Мануэль Фанхио, в топ-3 также вошли самые титулованные гонщики в истории Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Айртон Сенна опередил Алана Проста и стал пятым, Макс Ферстаппен занял седьмое место, Себастьян Феттель стал 13-м, Фернандо Алонсо – 15-м.

Лучшие пилоты «Формулы-1» за все время (The Telegraph)

1. Хуан-Мануэль Фанхио

2. Михаэль Шумахер

3. Льюис Хэмилтон

4. Джим Кларк

5. Айртон Сенна

6. Алан Прост

7. Макс Ферстаппен

8. Джеки Стюарт

9. Ники Лауда

10. Альберто Аскари

11. Найджел Мэнселл

12. Джек Брэбэм

13. Себастьян Феттель

14. Стирлинг Мосс

15. Фернандо Алонсо

16. Мика Хаккинен

17. Нельсон Пике

18. Нико Росберг

19. Дэймон Хилл

20. Грэм Хилл

Льюис Хэмилтон о своих героях: «Мандела, Мохаммед Али, Супермен и Сенна»

Алексей Попов: «У меня нет магии Шумахера, Хэмилтона, Сенны. В «Ф-1» практически никогда не было кумиров»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
Дэймон Хилл с одним титулом на самовозе находится в рейтинге выше отца и почти сразу за Пике, у которого 3 титула. Всё что нужно знать об этом рейтинге.
Демон по квоте попал (паспортной)
Демон по квоте попал (паспортной)
Злодей британец))
Злодей британец))
Кларк, Сенна и Прост должны быть выше Хэмилтона.
Это ладно, а где Петров?
Это ладно, а где Петров?
Кларк, Сенна и Прост должны быть выше Хэмилтона.
Сенна может и на 1-м месте быть. С точки зрения пилотажа ему не было равных.

Фанхио на первом месте — дань уважения, но всё-таки современная Формула сложнее, чем в 1950-е. Логичнее было бы поставить на первое место Шумми или Сенну.
1. Сделаем вид, что мы не попса и поставим Фанхио на 1 место, тем самым доказав, что мы попса, которая хайпит на мифологии.
2. Поставим Алонсо на 15 место, потому что он не так уж и хорош, как нам говорят последние 25 лет практически все профессионалы связанные с ф1 , там самым доказав, что мы полные неадекваты.
3. Очередной бредовый рейтинг готов😎🤘
Странно, что в этом рейтинге Алонсо выше Петрова.
Странно, что в этом рейтинге Алонсо выше Петрова.
Ну у Фанхио шанс погибнуть был гораздо выше чем на 5 титулов. Тогда же гоняли на всём подряд и гибли очень много.
Ну у Фанхио шанс погибнуть был гораздо выше чем на 5 титулов. Тогда же гоняли на всём подряд и гибли очень много.
Как Росберг здесь оказался?
титул выиграл
титул выиграл
титул выиграл
Ага и свалил по быстрому
Есть Хилл младший, но нет Баттона. Парадокс однако.
Менселл 11, а Пике 17 ? Вообще сюр.
Британцы Пике ненавидят. Ну и, он не политкорректный.
У Пике все победы на принципиально разной технике (атмосферники, турбо, активная подвеска). Только Прост может этим похвастаться. Титулы в борьбе (81, 83 - не на самовозах, 87 - обыграл напарника) . В первой половине 80-х - лучший, по мнению самых авторитетных гонщика и журналиста. Лауда: "Пике считаю лучшим гонщиком в мире". Дженкинсон: "Пике — самый быстрый. Лишь ненадежность техники оставляет остальным шансы". В 87-м после аварии в Имоле потерял глубину зрения, но таки Мэнселла "сделал" и стал трехкратным. Но Мэнселл (однократный), который проигрывал всем напарникам, кроме Патрезе, выше. Все, что надо знать об этом рейтинге.
Британцы Пике ненавидят. Ну и, он не политкорректный.
Британцы Пике ненавидят. Ну и, он не политкорректный.
Райконнен.....не достоин двадцатки? Да ладно....
Можно было даже не писать в какой стране составляли такой рейтинг. Как бы бритам не было обидно, в топ 5 ни одного британского пилота быть не должно. Максимум Джим Кларк на 5 месте. Фанхио, Шуми, Сенна и Ферстаппен на голову выше остальных. А уж упоминать Деймона Хилла в таком рейтинге просто смешно.
Любой рейтинг, где Хэмилтон выше Сенны, Проста и Ферстаппена - тупая комедия)
Тупая комедия считать, что он должен быть ниже их🤭
Тупая комедия считать, что он должен быть ниже их🤭
Айртон Сенна на две позиции ниже самокатного сэра… Мда.
Не показывайте это Великому… (куда он кстати пропал?)
Загрустил... Тачка - то летит)))
Загрустил... Тачка - то летит)))
MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
24 минуты назад
Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»
сегодня, 09:44
Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
сегодня, 08:41
Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»
сегодня, 07:46
Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
вчера, 19:40
Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»
вчера, 18:55
Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
вчера, 18:14
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
вчера, 17:42
Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»
вчера, 17:05
Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»
вчера, 16:22
