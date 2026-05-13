Фанхио – лучший гонщик «Ф-1» всех времен по версии The Telegraph, Шумахер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 7-й, Алонсо – 15-й

Фанхио обогнал Шумахера и Хэмилтона в рейтинге пилотов The Telegraph.

Издание The Telegraph поделилось рейтингом лучших гонщиков «Формулы-1» всех времен.

На первом этапе журналисты выделили 51 пилота, которые либо выигрывали титулы, либо одержали как минимум семь побед в Гран-при, либо одержали более 15 процентов побед при минимуме в десять стартов.

Далее портал выбрал 20 гонщиков и распределил их по позициям с учетом титулов, побед, поулов, доли выигранных гонок и поул-позиций от всех гонок, длительности карьеры, а также других объективных и субъективных метрик.

Первую строчку занял пятикратный чемпион «Ф-1» Хуан-Мануэль Фанхио, в топ-3 также вошли самые титулованные гонщики в истории Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Айртон Сенна опередил Алана Проста и стал пятым, Макс Ферстаппен занял седьмое место, Себастьян Феттель стал 13-м, Фернандо Алонсо – 15-м.

Лучшие пилоты «Формулы-1» за все время (The Telegraph)

1. Хуан-Мануэль Фанхио

2. Михаэль Шумахер

3. Льюис Хэмилтон

4. Джим Кларк

5. Айртон Сенна

6. Алан Прост

7. Макс Ферстаппен

8. Джеки Стюарт

9. Ники Лауда

10. Альберто Аскари

11. Найджел Мэнселл

12. Джек Брэбэм

13. Себастьян Феттель

14. Стирлинг Мосс

15. Фернандо Алонсо

16. Мика Хаккинен

17. Нельсон Пике

18. Нико Росберг

19. Дэймон Хилл

20. Грэм Хилл

