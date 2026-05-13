45-летняя Кэтрин Легг намерена провести «Инди-500» и «Кока-Кола-600» в один день и стать первой женщиной с «даблом»

Легг нацелена на первый женский «дабл» в истории.

Кэтрин Легг планирует выступить в гонках «500 миль Индианаполиса» и «Кока-Кола-600» в один день – 24 мая.

Ранее было подтверждено, что 45-летняя британская гонщица в пятый раз примет участие в «Инди-500». Теперь стало известно, что Легг намерена добавить к этому выступление в гонке NASCAR в Шарлотте и сделать так называемый «дабл».

В случае успеха Кэтрин станет шестым пилотом с таким достижением и первой женщиной. Кроме того, Легг станет самым возрастной участницей клуба и первой не из США. Ранее это удавалось Джону Андретти, Робби Гордону, Тони Стюарту , Курту Бушу и Кайлу Ларсону. Стюарт – единственный, кому удалось проехать все круги обеих гонок в 2001-м.

