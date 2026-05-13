«У Ферстаппена хорошие шансы выиграть». Четырехкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Винкельхок о гонке

Винкельхок высоко оценил перспективы Ферстаппена в 24-часовой гонке.

Четырехкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Маркус Винкельхок высказался о шансах Макса Ферстаппена в гонке, которая состоится в эти выходные.

Пилот «Ред Булл » в «Формуле-1» будет выступать за рулем «Мерседеса».

До своих успехов на «Нюрбургринге» Винкельхок провел одну гонку в «Ф-1» – знаменитый Гран-при Европы -2007. Тогда немец стартовал последним, прорвался на первое место, лидировал шесть кругов, но затем откатился назад и сошел из-за технических проблем.

«Победа в 24-часовой гонке – для меня это было почти то же самое, что завоевание титула. У тебя только один такой шанс в году. Думаю, в том числе и поэтому Макс Ферстаппен захотел участвовать. [Победить] на «Нюрбургринге», в Спа и Ле-Мане – безусловно, это в планах у Макса.

Если баланс производительности хороший для «Мерседеса » в нынешнем году – а, полагаю, это так, что мы видели в предыдущих гонках – значит, у него действительно есть шанс на победу. В целом «Мерседес», «Ауди» и «Порше» – пожалуй, самые надежные машины на «Нордшляйфе». У него лучшие напарники, заводские пилоты «Мерседеса», так что команда очень сильная. Есть реалистичный шанс на победу.

Мне кажется, ему просто нужно действовать осторожно при обгонах в трафике. Возможно, нужно обгонять чуть аккуратнее, чтобы выжить в 24-часовой гонке. Но все равно – считаю, у него хорошие шансы выиграть.

Он продемонстрировал, что способен очень быстро адаптироваться. У него невероятная скорость, и он уже очень хорошо знает автодром. Единственная проблема – фактически нет опыта в пилотировании ночью. Если ночью начнется дождь, многое будет зависеть от опыта. Макс провел много симуляций, но «Нордшляйфе» – особенная трасса. Ключевой момент наступит, если ночью пойдет дождь, а затем трек будет подсыхать: ты не видишь, где асфальт сухой, где влажный, где все еще лужи. Это невероятно тяжело.

Если у тебя за плечами десять гонок и большой опыт, конечно, это большое преимущество. Но не думаю, что у него возникнут проблемы ночью на сухой трассе. Настоящее преимущество опыт дает только в меняющихся условиях», – заявил Винкельхок.

