  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «У Ферстаппена хорошие шансы выиграть». Четырехкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Винкельхок о гонке
0

«У Ферстаппена хорошие шансы выиграть». Четырехкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Винкельхок о гонке

Винкельхок высоко оценил перспективы Ферстаппена в 24-часовой гонке.

Четырехкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Маркус Винкельхок высказался о шансах Макса Ферстаппена в гонке, которая состоится в эти выходные.

Пилот «Ред Булл» в «Формуле-1» будет выступать за рулем «Мерседеса».

До своих успехов на «Нюрбургринге» Винкельхок провел одну гонку в «Ф-1» – знаменитый Гран-при Европы-2007. Тогда немец стартовал последним, прорвался на первое место, лидировал шесть кругов, но затем откатился назад и сошел из-за технических проблем.

«Победа в 24-часовой гонке – для меня это было почти то же самое, что завоевание титула. У тебя только один такой шанс в году. Думаю, в том числе и поэтому Макс Ферстаппен захотел участвовать. [Победить] на «Нюрбургринге», в Спа и Ле-Мане – безусловно, это в планах у Макса.

Если баланс производительности хороший для «Мерседеса» в нынешнем году – а, полагаю, это так, что мы видели в предыдущих гонках – значит, у него действительно есть шанс на победу. В целом «Мерседес», «Ауди» и «Порше» – пожалуй, самые надежные машины на «Нордшляйфе». У него лучшие напарники, заводские пилоты «Мерседеса», так что команда очень сильная. Есть реалистичный шанс на победу.

Мне кажется, ему просто нужно действовать осторожно при обгонах в трафике. Возможно, нужно обгонять чуть аккуратнее, чтобы выжить в 24-часовой гонке. Но все равно – считаю, у него хорошие шансы выиграть.

Он продемонстрировал, что способен очень быстро адаптироваться. У него невероятная скорость, и он уже очень хорошо знает автодром. Единственная проблема – фактически нет опыта в пилотировании ночью. Если ночью начнется дождь, многое будет зависеть от опыта. Макс провел много симуляций, но «Нордшляйфе» – особенная трасса. Ключевой момент наступит, если ночью пойдет дождь, а затем трек будет подсыхать: ты не видишь, где асфальт сухой, где влажный, где все еще лужи. Это невероятно тяжело.

Если у тебя за плечами десять гонок и большой опыт, конечно, это большое преимущество. Но не думаю, что у него возникнут проблемы ночью на сухой трассе. Настоящее преимущество опыт дает только в меняющихся условиях», – заявил Винкельхок.

Макс Ферстаппен о гонке «24 часа Нюрбургринга»: «Победить будет непросто, но такова цель»

Макс Ферстаппен: «Выступил бы на «24 часах Спа» уже в этом году, если бы был свободен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
GT
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
24 часа Спа
Порше
logoГран-при Европы
Маркус Винкельхок
logo24 часа Ле-Мана
logoАуди
24 часа Нюрбургринга
Нюрбургринг
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
14 минут назад
Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»
сегодня, 07:46
Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
вчера, 19:40
Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»
вчера, 18:55
Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
вчера, 18:14
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
вчера, 17:42
Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»
вчера, 17:05
Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»
вчера, 16:22
Майк Крак: «Строллу и Алонсо не место в конце пелотона. В «Астон Мартин» чувствуется сильное разочарование»
вчера, 16:01
Макс Ферстаппен о 4-м месте в квалификации на «Нюрбургринге»: «Было непросто, вокруг много быстрых машин»
вчера, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем