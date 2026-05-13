  • Нико Хюлькенберг о «Ф-1»-2026: «Если не нравится, никто не заставляет смотреть»
Нико Хюлькенберг о «Ф-1»-2026: «Если не нравится, никто не заставляет смотреть»

Хюлькенберг объяснил, почему «Ф-1» перешла на спорный регламент.

Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о технических и моторных правилах 2026 года, которые вызвали неоднозначную реакцию со стороны пилотов и болельщиков из-за возросшей роли батареи.

«Откровенно говоря, в «Ф-1» всегда была такая ситуация. Для «Ф-1» важно технологическое лидерство, и нужно идти в ногу со временем. Пять лет назад, десять лет назад автомобильная индустрия была другой.

Если посмотреть на борьбу, первые гонки [2026 года] получились захватывающими. Было интересно наблюдать, много сражений на трассе. Если вам не нравится, никто не заставляет смотреть.

«Ф-1» эволюционирует со временем. Разумеется, есть пуристы, которые любят гонки старой школы, звук атмосферных двигателей V10 и V12 – и я в том числе – но в реальности все работает не так.

Несколько лет назад был огромный бум «зеленых» технологий, сейчас в меньшей степени. Но мне кажется, что «Ф-1» и те, кто разрабатывали правила, были вынуждены сместиться в этом направлении, чтобы оставаться актуальными. Это необходимо, если ты хочешь идти в ногу со временем и оставаться серьезной бизнес- и развлекательной платформой», – заявил немец.

Нико ответил, нравится ли ему самому пилотаж и работа в команде в 2026 году:

«Да, я получаю удовольствие. На первый план выходит умение перестроиться и адаптироваться. Пока все еще в новинку, и обучение происходит очень быстро, но мне это нравится – необходимо взаимодействовать с инженерами и командой, чтобы найти преимущество.

Мы еще не все оптимизировали, особенно по части силовой установки, но в этом плане команда начала с нуля, и уже сейчас впечатляет, чего добилась «Ауди». Я настроен очень оптимистично и полон надежд. Я счастлив быть частью этой истории с большим немецким брендом. Все еще впереди».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Drive
От создателей "Ваши ожидания - ваши проблемы".
Ну Халк дело говорит. Всегда, во все времена были недовольные регламентом, но продолжали зачем-то жрать кактус, а стоит всего лишь не смотреть, раз уж так не нравится.
