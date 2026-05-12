«Альпин» может сменить титульного спонсора в 2027-м (GPblog)

У «Альпин» может поменяться титульный спонсор.

Как сообщает GPblog, сотрудничество «Альпин» с компанией BWT (титульный спонсор коллектива) может закончиться уже в конце текущего года.

Скорее всего, новым ключевым партнером команды «Ф-1» станет модный дом Gucci, который входит в портфель корпорации Kering. Стоит отметить, что нынешний исполнительный директор холдинга – Лука де Мео, покинувший должность главы «Рено» в прошлом году.

По данным издания, за счет сотрудничества с «Альпин» в Gucci хотят воспользоваться популярностью «Ф-1» в США и Европе для продвижения бренда.

