«Альпин» может сменить титульного спонсора в 2027-м (GPblog)

У «Альпин» может поменяться титульный спонсор.

Как сообщает GPblog, сотрудничество «Альпин» с компанией BWT (титульный спонсор коллектива) может закончиться уже в конце текущего года.

Скорее всего, новым ключевым партнером команды «Ф-1» станет модный дом Gucci, который входит в портфель корпорации Kering. Стоит отметить, что нынешний исполнительный директор холдинга – Лука де Мео, покинувший должность главы «Рено» в прошлом году.

По данным издания, за счет сотрудничества с «Альпин» в Gucci хотят воспользоваться популярностью «Ф-1» в США и Европе для продвижения бренда.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Надеюсь любимый цвет у Гуччи не розовый.
Лучше розовый, чем ещё один черный болид на трассе
