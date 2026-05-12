Дэвид Култхард: «Поддержка Вольффа и родителей может помочь Антонелли остаться гонщиком, которого никто не отвлекает»
Култхард рассказал, что нужно Антонелли при борьбе за титул.
Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард считает, что в борьбе за титул Андреа Кими Антонелли понадобится поддержка со стороны команды и семьи.
«Для них это все новое и захватывающее, но скоро им надоест, когда люди будут стучать в дверь. Мы видели это на примере карьеры Шарля Леклера, когда к нему начал приходить успех. В Монако люди приходили и звонили в его дверь, ведь это небольшой город – и ничто не мешает людям это делать.
Антонелли и его окружению предстоит столкнуться с подобными переменами. То, как с этим справятся Тото [Вольфф] и родители Кими, определит… скажем так, это то, как они могут помочь Кими и поддержать его, позволив остаться тем, кто он есть сейчас – чтобы он был гонщиком, которого никто не отвлекает», – сказал Култхард.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
