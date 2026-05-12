Гонщик «Супер ГТ» Оливейра о видео про тесты Ферстаппена на «Фудзи»: «Оно вводит в заблуждение. Следует уважать чемпионат»
Гонщик команды «Кондо Рейсинг» из «Супер ГТ» Жоао Паулу де Оливейра считает, что видео с тестами Макса Ферстаппена на «Фудзи» недостоверно изображает японскую гоночную серию.
В марте пилот «Ред Булл» принял участие в тестах на «Ниссане» Z NISMO GT500, за рулем которого поездил по трассе «Фудзи» в дождевых условиях.
В рамках недавно выпущенного видео было показано, что Ферстаппен соревновался с гонщиком «Супер ГТ» Ацуси Мияке и превзошел его время почти на две секунды.
«Видео с ездой Ферстаппена за рулем GT500 показалось немного вводящим в заблуждение. В меняющихся дождевых условиях времена кругов могут колебаться почти на две секунды – и такие изменения происходят всего за несколько минут.
Поэтому было странно представлять это так, будто он был примерно на две секунды быстрее гонщиков «Супер ГТ» всего после нескольких кругов.
Даже в рекламе следует проявлять уважение к «Супер ГТ» и ее нынешним пилотам», – убежден Оливейра.
В ГТ500 нет полупрофессионалов. Их нет даже в младшей серии ГТ300.
Этот Мияке, можно сказать вырос на этой трассе и гонял по Фудзи в разных классах, ну и кроме этого, бронзовый призер в 2024. Макс приехал туда "вчера".