Гонщик «Супер ГТ» Оливейра о видео про тесты Ферстаппена на «Фудзи»: «Оно вводит в заблуждение. Следует уважать чемпионат»

Пилот «Супер ГТ» раскритиковал видео с участием Ферстаппена.

Гонщик команды «Кондо Рейсинг» из «Супер ГТ» Жоао Паулу де Оливейра считает, что видео с тестами Макса Ферстаппена на «Фудзи» недостоверно изображает японскую гоночную серию.

В марте пилот «Ред Булл» принял участие в тестах на «Ниссане» Z NISMO GT500, за рулем которого поездил по трассе «Фудзи» в дождевых условиях.

В рамках недавно выпущенного видео было показано, что Ферстаппен соревновался с гонщиком «Супер ГТ» Ацуси Мияке и превзошел его время почти на две секунды.

«Видео с ездой Ферстаппена за рулем GT500 показалось немного вводящим в заблуждение. В меняющихся дождевых условиях времена кругов могут колебаться почти на две секунды – и такие изменения происходят всего за несколько минут.

Поэтому было странно представлять это так, будто он был примерно на две секунды быстрее гонщиков «Супер ГТ» всего после нескольких кругов.

Даже в рекламе следует проявлять уважение к «Супер ГТ» и ее нынешним пилотам», – убежден Оливейра.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
ветер против оппонентов дует сильней, везде начинается дождь, да и вапсче он всегда на самовозе
Я не понимаю всех этих удивлений что так не может быть. В этом супер джити треть пилотов тупо богатые полупрофессионалы бизнесмены, у которых это хобби. Макс один из лучших пилотов в современной Ф1, прошедший жесточайший отбор через кучу гоночных серий. Сравнивать чувачка который за свои бабосики катается на выходных или местечковую звезду и четырехкратного чемпиона Ф1 просто смешно)
Не надо путать самую высшую кузовную категорию японского чемпионата с дворовыми покатушками.
В ГТ500 нет полупрофессионалов. Их нет даже в младшей серии ГТ300.
Не понимаю, как можно писать такой бред, не поинтересовавшись темой.
Этот Мияке, можно сказать вырос на этой трассе и гонял по Фудзи в разных классах, ну и кроме этого, бронзовый призер в 2024. Макс приехал туда "вчера".
