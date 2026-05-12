Хорнер снова может работать в «Ф-1». Обязательный отпуск после ухода из «Ред Булл» окончен (RacingNews365)
Хорнер вновь получил право работать в «Ф-1», пишут в СМИ.
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, покинувший «Ф-1» в июле прошлого года, снова может присоединиться к одной из команд чемпионата.
Как сообщает RacingNews365, 8 мая у британца закончился обязательный отпуск, в который отправляют сотрудников команд «Ф-1» после ухода из коллектива. В течение этого периода Хорнер не мог работать в серии.
Последние слухи связывают имя Кристиана с чемпионатом мира MotoGP, где менеджер может получить должность исполнительного директора.
Президент ФИА: «Регулярно разговариваю с Хорнером. Есть ощущение, что он вернется в «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
