  • Директор гоночной программы «Форда»: «Были бы рады использовать двигатель V8 в «Формуле-1»
Американские компании, занимающиеся производством двигателей для «Ф-1» не видят проблемы в том, что «Формула-1» в 2031 году может перейти на двигатели V8.

Считается, что переход от гибридных моторов V6 к двигателям V8 может встретить сопротивление у производителей. Однако представители американских компаний заявили, что не видят в этом ничего плохого.

Директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук рассказал, что компании было бы интересно поработать над созданием двигателя V8 для «Формулы-1» вместе с «Ред Булл»:

«Здорово, что в «Формуле-1» и ФИА уже начали обсуждения того, каким должен быть следующий технический регламент. Мы, как участники соревнования, безусловно озвучим свою точку зрения и взгляд на вещи. Но да, учитывая то, что «Форд» производит много атмосферных двигателей V8, мы были бы рады использовать двигатель V8 и в «Формуле-1».

Президент «Дженерал Моторс» Марк Ройс также заявил, что компания не будет против перехода «Ф-1» на двигатели V8:

«Лично мне нравятся двигатели V8 и их звук. Однако как компания – и будучи одной из новых команд «Ф-1», – мы должны принимать во внимание и то, какие средства были вложены в разработку гибридных двигателей V6. Но если в «Ф-1» и ФИА скажут, что чемпионату нужно перейти на двигатели V8, мы будем готовы».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
техника
logoФорд
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФИА
регламент
Кадиллак
Давайте с 2028го уже👍🏻
С 2028 не продавят.
Амеры может и продавят
