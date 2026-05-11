Алекс Албон: «У «Уильямса» возникают трудности с гоночным темпом»

Албон подвел итоги уик-энда в Майами.

Пилот «Уильямса » высказался о 10-м месте на Гран-при Майами , где стартовал 15-м.

«По правде говоря, нам удалось избежать проблем только на первых двух кругах. По-моему, за первые три круга мы отыграли семь-восемь позиций. Отличный старт.

В этом году у нас хорошо получается стартовать – когда все работает как надо. А затем возникают трудности с гоночным темпом. Машина была не самой быстрой. Думаю, мы знаем почему – по большей части. Мы изучим этот вопрос и станем сильнее в Канаде.

Команда добилась отличного результата. Это наши первые обновления в году. Надеюсь, в будущем будут еще более крупные новинки. Хорошее начало.

Насколько меня воодушевил прогресс? Я хочу подождать и посмотреть, что будет дальше. В прошлом году, по-моему, я финишировал четвертым в спринте и пятым в основной гонке (в 2025-м в спринте Албон стал 5-м, но из-за 5-секундного штрафа откатился на 11-ю строчку, в гонке же он стал 7-м – Спортс’’).

Тогда в спринте у меня был штраф, но гонка сложилась хорошо. Я заработал там первые очки и все в этом духе.

Эта трасса хорошо нам подходит. Посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить в Канаде. Мне кажется, с гоночным темпом у нас все лучше, чем с квалификационным. Если мы сможем подняться выше в квалификации и перестать полагаться на хорошие старты, то нам удастся начать регулярнее зарабатывать очки», – сказал Албон.

