0

Алекс Албон: «У «Уильямса» возникают трудности с гоночным темпом»

Албон подвел итоги уик-энда в Майами.

Пилот «Уильямса» высказался о 10-м месте на Гран-при Майами, где стартовал 15-м.

«По правде говоря, нам удалось избежать проблем только на первых двух кругах. По-моему, за первые три круга мы отыграли семь-восемь позиций. Отличный старт.

В этом году у нас хорошо получается стартовать – когда все работает как надо. А затем возникают трудности с гоночным темпом. Машина была не самой быстрой. Думаю, мы знаем почему – по большей части. Мы изучим этот вопрос и станем сильнее в Канаде.

Команда добилась отличного результата. Это наши первые обновления в году. Надеюсь, в будущем будут еще более крупные новинки. Хорошее начало.

Насколько меня воодушевил прогресс? Я хочу подождать и посмотреть, что будет дальше. В прошлом году, по-моему, я финишировал четвертым в спринте и пятым в основной гонке (в 2025-м в спринте Албон стал 5-м, но из-за 5-секундного штрафа откатился на 11-ю строчку, в гонке же он стал 7-м – Спортс’’).

Тогда в спринте у меня был штраф, но гонка сложилась хорошо. Я заработал там первые очки и все в этом духе.

Эта трасса хорошо нам подходит. Посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить в Канаде. Мне кажется, с гоночным темпом у нас все лучше, чем с квалификационным. Если мы сможем подняться выше в квалификации и перестать полагаться на хорошие старты, то нам удастся начать регулярнее зарабатывать очки», – сказал Албон.

Алекс Албон: «Забавно, но в Майами я испортил свой круг в квалификации, потому что пропустил Сайнса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoФормула-1
logoУильямс
logoАлександр Албон
Гран-при Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»
8 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»
54 минуты назад
Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»
сегодня, 07:38
MotoGP. «Дукати» не будет заявлять замену для травмированного Маркеса на Гран-при Каталонии
вчера, 19:40
Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»
вчера, 19:04
Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»
вчера, 18:17
Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»
вчера, 17:34
Йерун Блекемолен о шансах Ферстаппена выиграть «24 часа Нюрбургринга»: «Одна ошибка – и все кончено»
вчера, 16:43
Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)
вчера, 15:57
Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем