3

Зак Браун: «Формуле-1» нужны гонки в ЮАР, Южной Корее»

«Формуле-1» нужны новые гонки вне США – считает Браун.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун при обсуждении возможного появления еще одной гонки «Формулы-1» на территории США отметил, что не видит в этом большой необходимости.

По мнению Брауна, трех гонок – которые проводятся в Остине, Майами и Лас-Вегасе, – вполне достаточно. И что «Формуле-1» нужно развиваться на других рынках – таких как Африка и Корея.

«Думаю, что главным образом «Формуле-1» нужно расти в плане телерейтингов. Как мне кажется, сейчас у нас есть три фантастических Гран-при, и хотя мы легко могли бы увеличить количество гонок в США до четырех или пяти, сделать это пришлось бы ценой развития на других важных для «Формулы-1» рынках.

Так что я доволен текущим положением. В дальнейшем же «Ф-1» нужно расти в других областях. Нам нужны гонки в ЮАР, в Южной Корее. В США же по телерейтингам «Формула-1» по-прежнему сильно уступает той же НФЛ, и именно в этой области нужно развиваться», – рассказал Браун.

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Reuters
Гран-при Кореи
logoМакларен
Гран-при ЮАР
Гран-при США
logoФормула-1
logoЗак Браун
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Особенно в ЮАР, где законов о рассовой сегрегации уже больше, чем во во времена апартеида. Зак, похоже, забыл, что он белый
В США же по телерейтингам «Формула-1» по-прежнему сильно уступает той же НФЛ
-----------
Они людей за идиотов держат? "Уступают той же НФЛ"... чиво? НФЛ - это вообще вершина телерейтингов возможно в мире. У матчей НФЛ в среднем аудитория свыше 17 миллионов. Я подчеркну, в среднем. Какова аудитория была у нынешнего сверхуспешного Майами? 3 миллиона с хвостиком? Ф-1 в США проигрывает даже студенческому амфуту, а не "той же НФЛ".
Формуле нужны гонки в Спа, Хоккенхайме и Малайзии, а не тусня в маями и "другие рынки"
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»
8 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»
54 минуты назад
Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»
сегодня, 07:38
MotoGP. «Дукати» не будет заявлять замену для травмированного Маркеса на Гран-при Каталонии
вчера, 19:40
Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»
вчера, 19:04
Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»
вчера, 18:17
Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»
вчера, 17:34
Йерун Блекемолен о шансах Ферстаппена выиграть «24 часа Нюрбургринга»: «Одна ошибка – и все кончено»
вчера, 16:43
Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)
вчера, 15:57
Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем