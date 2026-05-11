Зак Браун: «Формуле-1» нужны гонки в ЮАР, Южной Корее»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун при обсуждении возможного появления еще одной гонки «Формулы-1» на территории США отметил, что не видит в этом большой необходимости.
По мнению Брауна, трех гонок – которые проводятся в Остине, Майами и Лас-Вегасе, – вполне достаточно. И что «Формуле-1» нужно развиваться на других рынках – таких как Африка и Корея.
«Думаю, что главным образом «Формуле-1» нужно расти в плане телерейтингов. Как мне кажется, сейчас у нас есть три фантастических Гран-при, и хотя мы легко могли бы увеличить количество гонок в США до четырех или пяти, сделать это пришлось бы ценой развития на других важных для «Формулы-1» рынках.
Так что я доволен текущим положением. В дальнейшем же «Ф-1» нужно расти в других областях. Нам нужны гонки в ЮАР, в Южной Корее. В США же по телерейтингам «Формула-1» по-прежнему сильно уступает той же НФЛ, и именно в этой области нужно развиваться», – рассказал Браун.
Они людей за идиотов держат? "Уступают той же НФЛ"... чиво? НФЛ - это вообще вершина телерейтингов возможно в мире. У матчей НФЛ в среднем аудитория свыше 17 миллионов. Я подчеркну, в среднем. Какова аудитория была у нынешнего сверхуспешного Майами? 3 миллиона с хвостиком? Ф-1 в США проигрывает даже студенческому амфуту, а не "той же НФЛ".