  Изак Аджар: «Ред Булл» добьется колоссального прогресса к концу года, болид позволит побеждать в начале 2027-го»
Изак Аджар: «Ред Булл» добьется колоссального прогресса к концу года, болид позволит побеждать в начале 2027-го»

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал, что думает об изменениях моторного регламента в 2027 году.

«Это шаг в верном направлении – никому толком не нравилось то, что было в начале сезона. Очевидно, что нужно найти выход, чтобы исправить проблему, а не усугубить ее. То, что решили насчет следующего года, может привести лишь к позитивным изменениям.

Электрический ли это болид или с громким мотором, главное, чтобы максимальная скорость была перед торможением. Вот в чем суть гоночной машины», – заявил француз.

Изак также поделился мнением о перспективах своей команды:

«К концу года у нас будет машина, которая продемонстрирует колоссальный прогресс. А следующий сезон мы начнем с болидом, позволяющим побеждать в гонках. Я точно буду частью этого».

Изак Аджар об аварии: «Летел по трассе, но все испортил»

Нельсон Пике-младший об аварии Аджара в Майами: «Это полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nextgen-Auto
Изак Аджар
Ред Булл
регламент
Формула-1
1-2 победы макс и в этом году, думаю, одержит...
