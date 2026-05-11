Изак Аджар: «Ред Булл» добьется колоссального прогресса к концу года, болид позволит побеждать в начале 2027-го»

Аджар ждет колоссального прогресса от «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал, что думает об изменениях моторного регламента в 2027 году.

«Это шаг в верном направлении – никому толком не нравилось то, что было в начале сезона. Очевидно, что нужно найти выход, чтобы исправить проблему, а не усугубить ее. То, что решили насчет следующего года, может привести лишь к позитивным изменениям.

Электрический ли это болид или с громким мотором, главное, чтобы максимальная скорость была перед торможением. Вот в чем суть гоночной машины», – заявил француз.

Изак также поделился мнением о перспективах своей команды:

«К концу года у нас будет машина, которая продемонстрирует колоссальный прогресс. А следующий сезон мы начнем с болидом, позволяющим побеждать в гонках. Я точно буду частью этого».

