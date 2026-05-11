Габриэл Бортолето: «Ауди» – новый моторист, у которого всего две машины. Представьте, сколько данных у «Мерседеса» – понимаете?»

Бортолето высказался о проблемах «Ауди» с болидом.

Пилот «Ауди» прокомментировал технические трудности, с которыми столкнулась команда в свой дебютный сезон в «Ф-1».

«Не думаю, что у нас возникали схожие проблемы. В этот уик-энд [в Майами] их было много, если честно. Но они все были не похожи друг на друга.

В первый уик-энд в году у меня не было неполадок. Затем на втором этапе их было три. Потом снова ноль. И так продолжится, пока все не освоятся в рамках нового регламента.

Подобное будет происходить. Мы новый моторист, и у нас только две машины. Есть те [«Мерседес »], чей двигатель используют восемь болидов. Представьте, сколько данных вы получите за счет этого – понимаете?

У нас же есть только я и Нико [Хюлькенберг]. И порой у одного из нас не получается финишировать в гонке. Поэтому нужно сохранять терпение. Когда мы все исправим, уверен, все будет хорошо», – сказал Бортолето .

Гоночный директор «Ауди»: «Нужно улучшать надежность болида»

