Хуан-Пабло Монтойя о DRS: «Соперник просто пролетает мимо, и все говорят: «Что за обгон!» Сейчас ты можешь продолжить борьбу»

Монтойя заявил, что следить за обгонами в «Ф-1» стало интереснее.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сравнил сражения в 2026 году и обгоны с использованием DRS.

Колумбиец отреагировал на мнение чемпиона 1996 года Дэймона Хилла , который назвал новый регламент «достаточно хорошим».

«Согласен. Думаю, это очень хорошие правила.

Если видишь, что соперник тебя обгоняет, ты можешь раньше перейти в режим накопления энергии, а затем воспользоваться этим на следующей прямой и продолжить борьбу.

С DRS мне всегда казалось, что пилот беззащитен. Отрыв в секунду или девять десятых – довольно большой, и в конце прямой соперник просто пролетает мимо тебя. И все говорят: «Что за обгон!» А я думаю: «О чем вы вообще? Он ничего не сделал, просто ехал», – порассуждал Монтойя в подкасте Chequered Flag.

