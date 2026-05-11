Хуан-Пабло Монтойя о DRS: «Соперник просто пролетает мимо, и все говорят: «Что за обгон!» Сейчас ты можешь продолжить борьбу»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сравнил сражения в 2026 году и обгоны с использованием DRS.
Колумбиец отреагировал на мнение чемпиона 1996 года Дэймона Хилла, который назвал новый регламент «достаточно хорошим».
«Согласен. Думаю, это очень хорошие правила.
Если видишь, что соперник тебя обгоняет, ты можешь раньше перейти в режим накопления энергии, а затем воспользоваться этим на следующей прямой и продолжить борьбу.
С DRS мне всегда казалось, что пилот беззащитен. Отрыв в секунду или девять десятых – довольно большой, и в конце прямой соперник просто пролетает мимо тебя. И все говорят: «Что за обгон!» А я думаю: «О чем вы вообще? Он ничего не сделал, просто ехал», – порассуждал Монтойя в подкасте Chequered Flag.
Хуан-Пабло Монтойя: «Гонки в начале 2000-х были ужасными, сейчас борьба зрелищная»
Сергей Сироткин: «Не смотрел гонки «Ф-1» несколько лет – только отрывками. Новый регламент не нравится»
И сделали ее информативной не к 1й гонке сезона, и не к 5й