  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя о DRS: «Соперник просто пролетает мимо, и все говорят: «Что за обгон!» Сейчас ты можешь продолжить борьбу»
5

Хуан-Пабло Монтойя о DRS: «Соперник просто пролетает мимо, и все говорят: «Что за обгон!» Сейчас ты можешь продолжить борьбу»

Монтойя заявил, что следить за обгонами в «Ф-1» стало интереснее.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сравнил сражения в 2026 году и обгоны с использованием DRS.

Колумбиец отреагировал на мнение чемпиона 1996 года Дэймона Хилла, который назвал новый регламент «достаточно хорошим».

«Согласен. Думаю, это очень хорошие правила.

Если видишь, что соперник тебя обгоняет, ты можешь раньше перейти в режим накопления энергии, а затем воспользоваться этим на следующей прямой и продолжить борьбу.

С DRS мне всегда казалось, что пилот беззащитен. Отрыв в секунду или девять десятых – довольно большой, и в конце прямой соперник просто пролетает мимо тебя. И все говорят: «Что за обгон!» А я думаю: «О чем вы вообще? Он ничего не сделал, просто ехал», – порассуждал Монтойя в подкасте Chequered Flag.

Хуан-Пабло Монтойя: «Гонки в начале 2000-х были ужасными, сейчас борьба зрелищная»

Сергей Сироткин: «Не смотрел гонки «Ф-1» несколько лет – только отрывками. Новый регламент не нравится»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoДэймон Хилл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
регламент
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но поскольку работу дрс видно, людям это было понятнее и было сильно меньше недовольства
Ответ Lordk
Но поскольку работу дрс видно, людям это было понятнее и было сильно меньше недовольства
Видно работу DRS стало, когда сделали нормальную инфографику в телетрансляции.

И сделали ее информативной не к 1й гонке сезона, и не к 5й
felipe89 ты за свою нетрадиционную ориентацию лучше переживай движение лгбт запрещено а россии)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»
19 минут назад
Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»
сегодня, 07:38
MotoGP. «Дукати» не будет заявлять замену для травмированного Маркеса на Гран-при Каталонии
вчера, 19:40
Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»
вчера, 19:04
Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»
вчера, 18:17
Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»
вчера, 17:34
Йерун Блекемолен о шансах Ферстаппена выиграть «24 часа Нюрбургринга»: «Одна ошибка – и все кончено»
вчера, 16:43
Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)
вчера, 15:57
Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»
вчера, 15:55
Гельмут Марко: «Чем быстрее «Ф-1» перейдет на V8, тем лучше»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем