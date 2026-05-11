Пьер Ваше: «Результаты в Майами не отражают темп «Ред Булл»

В «Ред Булл» оценили обновления в Майами.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше поделился впечатлениями от работы обновлений команды на Гран-при Майами , где Макс Ферстаппен стал 5-м, а Изак Аджар сошел.

«Да, все соответствует нашим ожиданиям. Дело в самом пакете обновлений. Решение некоторых проблем также привело к улучшению скорости Макса [Ферстаппена], чего мы, наверное, не ждали.

Нужно еще подождать, в Монреале мы сделаем лишь небольшой шаг вперед. Думаю, затем будет еще один шаг – но не знаю, когда именно. Но, вероятно, к этапу в Австрии мы снизим вес болида.

Это непросто. Я явно недоволен результатами в Майами. Думаю, они не отражают наш темп. Но хорошо, что команда показала, что у машины есть скорость и что мы снова участвуем в борьбе», – сказал Ваше.

