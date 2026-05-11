Том Коронель: «Ферстаппен никогда не покинет «Ред Булл»

Ферстаппен останется в «Ред Булл» навсегда, уверен Коронель.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель отреагировал на новые слухи об уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Осмелюсь заявить вот что: Макс точно никогда не покинет «Ред Булл». Никогда. Все эти сказки и разговоры про «Макларен» и «Мерседес»…

Вы думаете, Тото Вольфф будет платить Максу Ферстаппену из денег своей собственной компании? Тогда он будет зарабатывать больше своего босса. Тото Вольффа устроит и Антонелли. Просто посмотрите – он выиграл три гонки подряд. Нужен ли Макс команде? Да. Но в данном случае, учитывая текущую ситуацию с Антонелли, все и так в порядке», – отметил Коронель в эфире Viaplay.

