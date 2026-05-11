Том Коронель: «Ферстаппен никогда не покинет «Ред Булл»

Ферстаппен останется в «Ред Булл» навсегда, уверен Коронель.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель отреагировал на новые слухи об уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Осмелюсь заявить вот что: Макс точно никогда не покинет «Ред Булл». Никогда. Все эти сказки и разговоры про «Макларен» и «Мерседес»…

Вы думаете, Тото Вольфф будет платить Максу Ферстаппену из денег своей собственной компании? Тогда он будет зарабатывать больше своего босса. Тото Вольффа устроит и Антонелли. Просто посмотрите – он выиграл три гонки подряд. Нужен ли Макс команде? Да. Но в данном случае, учитывая текущую ситуацию с Антонелли, все и так в порядке», – отметил Коронель в эфире Viaplay.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Maximaal.nl
Жалко хаджара и других. Им просто валить надо с этой помойки
Эта как ты выразился помойка , дала им шанс выступать в Ф1 . Хотя ты упоротый хейтерок, не способен это оценить.
Касательно "разговоров про макларен и мерседес". Вольфу он может и нужен, а макларену точно не нужен.
Хоть на одного голландца снизошло озарение и он начала понимать очевидное, хотя раньше тоже сватал Ферстаппена в Мерседес и Феррари.
То ли перевод неточный, то ли глупость сказана. Льюису кто платил? Вольф? Из средств собственной компании?
На самом деле в этом есть смысл. Вольфф куда больше других руководителей команд заинтересован в экономии на зарплате пилотов, потому что получает долю непосредственно от прибыли команды. И когда он заключал огромный контракт с Хэмилтоном, это ещё было не так. А потом продление Хэмилтона как-то внезапно подвисло, потом он до последнего торговался с Расселом. В общем да, Вольффу сложнее от сердца оторвать 70-80 лямов, чем Брауну условно, потому что солидная часть этих денег - его личные деньги, возможно поэтому он, вечный консерватор, в итоге решился так рано вывести Антонелли в ф1 - альтернатива была положить более крупный контракт пилоту опытнее.
Как будто РБ платит Ферстаппену из каких-то чужих денег.

Нужен ли Макс в Мерсе – это куда более интересный вопрос (равно как и нужен ли Мерс Максу).
