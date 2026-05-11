Марио Изола: «Пирелли» планирует проверить решения, которые тестировались с Хэмилтоном во Фьорано»

В «Пирелли» оценили итоги шинных тестов с Хэмилтоном.

Бывший гоночный директор «Пирелли» Марио Изола, который окончательно покинет компанию 1 июля, рассказал, как производитель будет работать с данными, полученными после тестов с участием Льюиса Хэмилтона .

Во время апрельского перерыва пилот «Феррари » провел двухдневные тесты промежуточных и дождевых комплектов во Фьорано.

«Мы проверили несколько разных прототипов, включая новую структуру протектора, которую планируется внедрить. Конечно, мы получили хорошую обратную связь, но нужно уделить этому вопросу особое внимание, поскольку «Фьорано» – весьма специфичная трасса.

По этой причине мы хотим провести тесты на разных треках, ведь «Фьорано» уникальна и дает обратную связь, которую вы не получите ни на одном другом автодроме.

Тесты прошли хорошо. Условия и уровень воды на трассе находились под контролем – однако «Фьорано» это «Фьорано». В середине мая мы планируем провести тесты на трассе «Маньи-Кур», где проверим некоторые решения, которые тестировали с Льюисом во Фьорано.

Это не значит, что мы не доверяем Льюису. Льюис – потрясающий пилот. Но нам важно провести тесты на разных трассах, поскольку в случае с промежуточными шинами очень мало возможностей для их развития. Есть очень мало трасс, где можно проверить эти комплекты, и нам нужно везде проехать на тех же самых шинах.

Очень сложно создать резину, которая будет работать везде, поэтому важно провести тесты на разных трассах. К сожалению, мы не смогли приехать в Бахрейн по серьезным причинам – но мне было очень интересно посмотреть на результаты таких тестов. Ведь в Бахрейне очень сложная трасса, обладающая характеристиками, которые полностью отличаются от того, с чем мы имеем дело во Фьорано и на «Маньи-Куре ».

Нам было очень важно провести там тесты, но что есть, то есть. Там более серьезные проблемы, чем наши тесты», – сказал Изола.

