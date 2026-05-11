Журналист Лобато: «Многие в «Ф-1» не хотели работать с Лоренсом Строллом, зная его характер»

Специалисты не стремятся работать со Строллом-старшим, утверждает Лобато.

Испанский журналист Антонио Лобато высказался об ответственности владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла за провал команды и силовых установок «Хонды».

«Нет, сам я не знаю Лоренса Стролла. Я многое о нем слышал. Многие люди в «Формуле-1» не хотели работать с Лоренсом Строллом, зная его характер.

И я не знаю, как он себя ведет, как реагирует, как ведет коммуникацию с топ-менеджерами. Я не знаю, что происходит внутри команды. И не знаю, каким было его общение с «Хондой».

Я просто знаю, что «Хонда », очевидно, справилась из рук вон плохо, но и «Астон Мартин», безусловно, несет ответственность за то, что не контролировал разработку двигателя «Хонды», – проанализировал ситуацию репортер, близкий к Фернандо Алонсо , в интервью SoyMotor.

