Мартин Брандл: «Антонелли и Расселл – оба протеже «Мерседеса». Но относится ли Вольфф к тем, кто любит только одного гонщика?»
Брандл высказался о положении в «Мерседесе».
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл поделился мнением о борьбе пилотов «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла.
«Они оба протеже «Мерседеса». Он вместе прошли через всю систему. Но относится ли Тото Вольфф к тому типу руководителей… Мы знаем некоторых таких шефов, которые могут любить только одного пилота.
Думаю, Тото показал, что он способен справиться с двумя быстрыми пилотами в команде, даже если они очень часто борются друг с другом», – сказал Брандл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
