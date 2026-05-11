Мартин Брандл: «Антонелли и Расселл – оба протеже «Мерседеса». Но относится ли Вольфф к тем, кто любит только одного гонщика?»

Брандл высказался о положении в «Мерседесе».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл поделился мнением о борьбе пилотов «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла .

«Они оба протеже «Мерседеса». Он вместе прошли через всю систему. Но относится ли Тото Вольфф к тому типу руководителей… Мы знаем некоторых таких шефов, которые могут любить только одного пилота.

Думаю, Тото показал, что он способен справиться с двумя быстрыми пилотами в команде, даже если они очень часто борются друг с другом», – сказал Брандл.

