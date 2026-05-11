Цунода интересен минимум одной команде «Ф-1» (Лоренс Барретто)

Барретто заявил об интересе в «Ф-1» к Цуноде.

У резервного пилота «Ред Булл» Юки Цуноды хорошие шансы вернуться на решетку в 2027 году, утверждает журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто.

Японец активно ищет варианты на следующий сезон. Как сообщают источники, в его услугах заинтересована как минимум одна команда. Более того, Цунода вернется в «Ф-1» «с мощной спонсорской поддержкой», пишет репортер.

Журналист Мартенс: «В паддоке много слухов о потенциальной замене Окона на Цуноду»

В паддоке допускают уход Хэмилтона, Ферстаппена и Алонсо и возвращение Цуноды после сезона-2026 (Роберто Кинкеро)

Да тут все понятно, Степан Окно готовится на выход
Либо Бэрман уйдет в Феррари в 27 что маловероятно, но возможно и Цунода запрыгнет вместо Бэрмана
Японские рекламодатели не дремлют 💪
Японское лобби своих не бросает и будет тянуть за уши до последнего окона
Команды тратят безумное количество усилий и денег, чтобы их болиды выигрывали десятые доли секунды на трассе, но при этом охотно сажают в эти самые болиды отработанный человеческий материал, в котором нет ни капли потенциала. Понять этот сумасшедший нелогичный мир невозможно ¯_(ツ)_/¯
Ответ Виталий Колесников
Так ему же место не в топ-4 предлагают) условный хаас не Ферстаппен, не Леклер, не Пиастри не пойдут) а как раз на уровень американцев Цунода вполне тянет. Ну и небольшие команды всегда заинтересованы в гонщиках, за которыми стоит большая поддержка и рынок.
Команде с японским мотористом)?
В целом, Цунода был нормальным пилотом, вполне заслуживает второй шанс. А с учётом того, что HAAS постепенно трансформируется в Toyota, шанс вполне реален.
