  • Макс Ферстаппен: «Выступил бы на «24 часах Спа» уже в этом году, если бы был свободен»
2

Ферстаппен готов выступить на «24 часах Спа», когда позволит расписание «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «24 часов Нюрбургринга» в эти выходные, а также сообщил, что нацелен на участие и в других гонках на выносливость.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» не выступит на «24 часах Спа», поскольку заезд пройдет во время Гран-при Австрии.

«Наша команда максимально готова, но, конечно, повлияет и то, каким окажется баланс производительности. Если говорить о гонщиках, то все хорошо, у нас сильный состав. Надо просто постараться сохранить болид в целости – в 24-часовой гонке это особенно важно.

Конечно, я хотел бы проводить больше гонок, но это зависит и от календаря [«Ф-1»]. Скажем, если бы я был свободен в уик-энд «24 часов Спа», то выступил бы уже в этом году. Все сводится к тому, могу ли я участвовать. Но мне бы хотелось», – заявил нидерландец.

Жак Вильнев о Ферстаппене на «24 часах Нюрбургринга»: «Снимаю шляпу и завидую – у меня такой возможности не было»

Ландо Норрис: «Буду смотреть «24 часа Нюрбургринга» и поддерживать Ферстаппена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что угодно лишь бы не гонять в машинах, где для набора мощности не нужно специально тормозить и ехать медленно
Надеемся на победу
