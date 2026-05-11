Экс-инженер «Мерседеса»: «Вся команда подняла руки за Алонсо, когда Вольфф перечислял кандидатов на замену Хэмилтона»

В «Мерседесе» были бы счастливы поработать с Алонсо в 2025-м, заявил экс-инженер.

Бывший инженер «Мерседеса » Хосема Галан рассказал, как исполнительный директор команды Тото Вольфф провел общее собрание после сообщений о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и предложил подчиненным высказаться о кандидатах на сезон-2025.

В итоге напарником Джорджа Расселла стал Андреа Кими Антонелли.

«Тото настоящий шоумен, он идеально подходит для такого. Он сказал: «Теперь мы думаем о замене». А он очень высоко отзывался о Кими Антонелли. И добавил: «Хочу узнать ваше мнение. У меня есть список всех пилотов, у которых нет контракта на следующий год. Я начну называть имена, а вы поднимайте руки, если хотите увидеть этого гонщика».

И назвал Серхио Переса , Окона – никто не поднял руку. Назвал Кими Антонелли, многих пилотов. Я не особо помню, это было давно, но список был очень длинным. И стояла абсолютная тишина, неловкая атмосфера.

И внезапно он называет Карлоса Сайнса – самых сильных он оставил напоследок. Карлос Сайнс тогда проводил неплохой сезон за «Феррари», и Хэмилтон его заменял. Несколько человек подняли руки – испанцы. Скажем, пять процентов от всех людей подняли руки. Скромно, но впервые кто-то поднял руку.

Потом он назвал Фернандо Алонсо – и все подняли руки. А несколько человек стояли вот так (изображает фейспалм – Спортс’’).

Мы были мотористами «Макларена» в 2007 году, и еще с тех пор было некое неприятие Алонсо. Долгое время люди смотрели друг на друга и думали: «Ни за что». И это был захватывающий момент. Ведь мы еще и критиковали Алонсо годами. Мол, чертов Алонсо, он отбирает у нас подиумы, это суперпроблемный парень. Когда ты в Англии, то постоянно слышишь критику Алонсо, шутки о нем. И внезапно вся база поднимает руки и говорит, что хочет работать с Фернандо Алонсо.

Он не назвал Макса Ферстаппена – потому что у того был контракт [с «Ред Булл»] на следующий год», – сообщил специалист.

Журналист Лобато: «Астон Мартин»-2026 – величайший провал команды в истории «Ф-1». Ближайший аналог – «Макларен»-2015, тоже с Алонсо»

Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»