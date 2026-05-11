  • Экс-инженер «Мерседеса»: «Вся команда подняла руки за Алонсо, когда Вольфф перечислял кандидатов на замену Хэмилтона»
Бывший инженер «Мерседеса» Хосема Галан рассказал, как исполнительный директор команды Тото Вольфф провел общее собрание после сообщений о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и предложил подчиненным высказаться о кандидатах на сезон-2025.

В итоге напарником Джорджа Расселла стал Андреа Кими Антонелли.

«Тото настоящий шоумен, он идеально подходит для такого. Он сказал: «Теперь мы думаем о замене». А он очень высоко отзывался о Кими Антонелли. И добавил: «Хочу узнать ваше мнение. У меня есть список всех пилотов, у которых нет контракта на следующий год. Я начну называть имена, а вы поднимайте руки, если хотите увидеть этого гонщика».

И назвал Серхио Переса, Окона – никто не поднял руку. Назвал Кими Антонелли, многих пилотов. Я не особо помню, это было давно, но список был очень длинным. И стояла абсолютная тишина, неловкая атмосфера.

И внезапно он называет Карлоса Сайнса – самых сильных он оставил напоследок. Карлос Сайнс тогда проводил неплохой сезон за «Феррари», и Хэмилтон его заменял. Несколько человек подняли руки – испанцы. Скажем, пять процентов от всех людей подняли руки. Скромно, но впервые кто-то поднял руку.

Потом он назвал Фернандо Алонсо – и все подняли руки. А несколько человек стояли вот так (изображает фейспалм – Спортс’’).

Мы были мотористами «Макларена» в 2007 году, и еще с тех пор было некое неприятие Алонсо. Долгое время люди смотрели друг на друга и думали: «Ни за что». И это был захватывающий момент. Ведь мы еще и критиковали Алонсо годами. Мол, чертов Алонсо, он отбирает у нас подиумы, это суперпроблемный парень. Когда ты в Англии, то постоянно слышишь критику Алонсо, шутки о нем. И внезапно вся база поднимает руки и говорит, что хочет работать с Фернандо Алонсо.

Он не назвал Макса Ферстаппена – потому что у того был контракт [с «Ред Булл»] на следующий год», – сообщил специалист.

Журналист Лобато: «Астон Мартин»-2026 – величайший провал команды в истории «Ф-1». Ближайший аналог – «Макларен»-2015, тоже с Алонсо»

Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Mínimo Común Múltipla
Прикольно. Можно ещё Расселла выгнать и взять Алонсо.
Слушаю сейчас подкаст этот. Если что, этот инженер -- испанец и фанат Алонсо ))
Ответ Lordk
Мне кажется,Ал по харизме и легендарности уже превзошел всех легенд прошлого. Только вот ф1 показывает в очередной раз,что ты можешь быть хоть самым супер супер талантливым,мега быстрым и т.д,но без нормальной тачки ты даже в очки не всегда заедешь.
Ответ Десятый номер
Вся команда Мерседес проголосовала За. Вот это показатель. Алонсо и Ферстапен единственные настоящие Чемпионы в Пелетоне на сегодняшний день. И Алонсо единственный кто дважды обыгрывал Шуми на настоящих болидах Ф1.
Ответ KZT
Ответ sfairait
Не фанат Алонсо, но считаю его очень сильным пилотом, поэтому хотелось бы увидеть его снова в сильной команде, чтоб он тряхнул стариной, глядишь и третий титул бы зацепил!
Ответ Ростовский Гусь
Ответ JPriest86
дед реально мастер уворачиваться от потенциальных титулов. Такого анлаки точно за всю историю формулы не было. Его же тотошка хотел подписать после того как ал в 23 на астоне божил, но дед решил остаться. Тотошка ему предлагал погодовой. А учитывая полное отсутствие медийки у рассела и немилость у тотошки, сейчас бы дед катался за титул с антонелли. Это был бы такой адовый хайп, что легко бы скрасил всратый регламент. Потенциально самый молодой vs самый старый чемпион на решетке.
Ответ Be_Fun
Петерсон. Самый быстрый в 70-х (Лауда Мастером называл), но обладал феноменальным "чутьем" на выбор команд. В самом расцвете промучался в Лотусе до 76-го на модели 71 года (и на ней побеждать умудрялся), а когда Чепмен выставил наконец чемпионскую 77-ю, ушел к друзьям в дохлый Марч. Вернулся - первый номер уже был за занявшим его место Андретти. Марио взял титул, Ронни погиб. В отличие от Алонсо, Петерсона хотели к себе все и всегда - характер куда более покладистый, чем у Фернандо. Но Ронни всегда выбирал худший вариант.
Ответ Be_Fun
Т.е. когда Тото назвал Кими -- никто не поднял руку
Хороша история, жаль, что писдёш. В Мерседесе - команда мазохистов? Слава богу, Тото разумный чел)
Алонсо конечно крут, но в чем смысл?
Вольф не хотел продлять Хэма больше, чем на сезон, как раз из-за возраста и желания не в этом так в следующем году посадить Кими
боюсь если Алонсо перед уходом зацепит пару побед ,или не дай бог выиграет чемп,зарево от взрыва фанаток райкина,хэмилтона и им подобным будет видно с Марса)))
Ответ Ra-mires
Ответ KZT
