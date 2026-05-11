Оскар Пиастри: «Хотел бы думать, что я не просто был пилотом, а помог «Макларену» добиться успеха»

Пиастри высказался о своем вкладе в титулы «Макларена».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что думает о собственной роли в «Формуле-1» и команде.

«Ты должен и думать о себе, и быть хорошим командным игроком. Надо трудиться не только с инженерами вокруг, но и с сотнями людей на базе. Нужно многое уметь. Но все эти вещи фактически не имеют значения, если у тебя нет скорости.

Хотел бы думать, что я не просто был пилотом во времена успеха команды. Хотел бы думать, что я был тем гонщиком, который помог команде добиться успеха.

Даже если я не стану чемпионом мира, то, думаю, меня запомнят как человека, который старался на трассе изо всех сил и делал все возможное, чтобы стать лучшим, но в то же время поступал правильно – для меня это важно.

Важно быть настоящим бойцом, но одновременно и тем, кто очень предан команде и стремится сделать «Макларен» лучше», – заявил австралиец.

Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Макларен»
сейчас тебя заклюют, Оск, и объявят, что в тебе нет чемпионского менталитета...
