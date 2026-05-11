Питер Уиндзор: «Хочет ли Ферстаппен выступать с Антонелли в «Мерседесе»? Кими может отбирать очки в борьбе – скажем, с Леклером в «Макларене»

Уиндзор сомневается, что Ферстаппен стремится стать напарником Антонелли.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор считает, что пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли будет отнимать очки у Макса Ферстаппена, если нидерландец покинет «Ред Булл» и заменит Джорджа Расселла в немецкой команде.

«Захватывающе наблюдать за тем, как люди представляют, что произойдет в случае ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Есть чуть ли не одержимость этой идеей – особенно если учесть, что ничего, похоже, не поменялось, и рассуждать можно только о том, может ли Макс уйти.

Сейчас говорят, что Джордж уступит место Максу, который станет напарником Кими. Но хочет ли Макс действительно выступать с Кими в «Мерседесе»?

Кими его не напугает, но может отбирать крайне важные очки в борьбе – скажем, с Шарлем Леклером в «Макларене » или где он там окажется в будущем», – отметил эксперт на своем ютуб-канале.

Питер Уиндзор: «Антонелли будет трудно отказать «Феррари» – скажем, через 2 года, после титула в «Мерседесе»

Кем менять Ферстаппена? Два пути «Ред Булл»