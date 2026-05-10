  • WEC. «БМВ» выиграла 6-часовую гонку в Спа – это первая победа производителя в чемпионате
«БМВ» сделала дубль в первой победной гонке в WEC.

Экипаж команды «БМВ» под №20 (Рене Раст, Шелдон ван дер Линде, Робин Фряйнс) финишировал на первом месте в «6 часах Спа».

Это первая победа «БМВ» в категории гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Вторую строчку занял другой экипаж немецкого производителя – №15 (Кевин Магнуссен, Дрис Вантор, Раффаэле Марчелло). Третьей стала «Феррари» под №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).

«Тойота» выиграла 1-ю гонку сезона WEC и завоевала двойной подиум, «Феррари» №51 – 2-я
 

Последний час смотрелся на одном дыхании.

Касательно БОПа...Ну, отсутствие публикаций уже дало первые плоды - попробуйте объяснить, как Тойота, выигравшая первый этап, на этом этапе двумя машинами не попала в топ-10 в квалификации, а быстрейший круг седьмого экипажа в гонке был медленее, чем у Генезиса. Наверное, все вокруг просто резко прибавили:)
Хорнер снова может работать в «Ф-1». Обязательный отпуск после ухода из «Ред Булл» окончен (RacingNews365)
21 минуту назад
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
