WEC. «БМВ» выиграла 6-часовую гонку в Спа – это первая победа производителя в чемпионате
«БМВ» сделала дубль в первой победной гонке в WEC.
Экипаж команды «БМВ» под №20 (Рене Раст, Шелдон ван дер Линде, Робин Фряйнс) финишировал на первом месте в «6 часах Спа».
Это первая победа «БМВ» в категории гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
Вторую строчку занял другой экипаж немецкого производителя – №15 (Кевин Магнуссен, Дрис Вантор, Раффаэле Марчелло). Третьей стала «Феррари» под №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Касательно БОПа...Ну, отсутствие публикаций уже дало первые плоды - попробуйте объяснить, как Тойота, выигравшая первый этап, на этом этапе двумя машинами не попала в топ-10 в квалификации, а быстрейший круг седьмого экипажа в гонке был медленее, чем у Генезиса. Наверное, все вокруг просто резко прибавили:)