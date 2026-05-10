WEC. «БМВ» выиграла 6-часовую гонку в Спа – это первая победа производителя в чемпионате

«БМВ» сделала дубль в первой победной гонке в WEC.

Экипаж команды «БМВ » под №20 (Рене Раст, Шелдон ван дер Линде, Робин Фряйнс) финишировал на первом месте в «6 часах Спа».

Это первая победа «БМВ» в категории гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Вторую строчку занял другой экипаж немецкого производителя – №15 (Кевин Магнуссен , Дрис Вантор, Раффаэле Марчелло ). Третьей стала «Феррари» под №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).

