Оскар Пиастри: «В Майами оказались в числе тех, кому не удалось все сделать правильно в работе с болидом»

Пиастри оценил итоги Гран-при Майами.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением о расстановке сил в пелотоне по итогам Гран-при Майами , отметив, что его удивил стремительный прогресс «Ред Булл » и Макса Ферстаппена.

«Да, я бы сказал, что меня удивила ситуация в Майами. Конечно, я не был слишком удивлен скоростью «Мерседеса» и «Феррари ». Но вот видеть в группе лидеров и Макса Ферстаппена было немного удивительно. Думаю, все это показывает, что сейчас на расстановку сил влияет много случайностей. И многое зависит от того, кто все сделает правильно, а кто нет.

Думаю, что в данном случае мы оказались в числе тех, кому не удалось все сделать правильно. А когда вы ошибаетесь [с настройками], то разница составляет не 0,1-0,2 секунды, а скорее 0,5 секунды. Так что да, конкуренты смогли прибавить в сравнении со спринтом, а мы оказались в непростом положении», – рассказал Пиастри.

