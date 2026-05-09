Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»

Сафнауэр по-прежнему верит в титул Расселла.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэо считает, что Джордж Расселл не потерял шансов на титул и с большей вероятностью станет чемпионом по итогам сезона, чем Андреа Кими Антонелли .

«Каждый имеет право на собственное мнение, однако факты на самом деле для всех одинаковы. Например, в прошлом году после предсезонных тестов я был готов поставить собственный дом на титул Ландо Норриса .

При этом к середине сезона [если бы я действительно поставил дом на победу Норриса] мне бы пришлось сказать жене, что мы готовимся к переезду, потому что титул выиграет Оскар Пиастри . Весь мир думал, что титул выиграет Пиастри. А что в итоге? Победил Норрис.

Так что сейчас в любом случае слишком рано делать предположения о том, кто в итоге выиграет титул. На мой взгляд, Кими Антонелли выступает здорово, но я не могу сказать, что уверен в его победе.

При этом в спринте Джордж Расселл победил напарника. Обогнал его на трассе и победил. При этом Кими выиграл основную гонку. Да, он молодец. Но с учетом разнообразия результатов нет уверенности в титуле Антонелли. Хоть он и может быть талантом поколения.

Но если бы мне нужно было поставить свой дом на чью-то победу, то прямо сейчас я бы все равно поставил на Расселла, хоть он сейчас и отстает от Антонелли на 20 очков», – рассказал Сафнауэр.

