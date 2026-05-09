  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»
6

Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»

Сафнауэр по-прежнему верит в титул Расселла.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэо считает, что Джордж Расселл не потерял шансов на титул и с большей вероятностью станет чемпионом по итогам сезона, чем Андреа Кими Антонелли.

«Каждый имеет право на собственное мнение, однако факты на самом деле для всех одинаковы. Например, в прошлом году после предсезонных тестов я был готов поставить собственный дом на титул Ландо Норриса.

При этом к середине сезона [если бы я действительно поставил дом на победу Норриса] мне бы пришлось сказать жене, что мы готовимся к переезду, потому что титул выиграет Оскар Пиастри. Весь мир думал, что титул выиграет Пиастри. А что в итоге? Победил Норрис.

Так что сейчас в любом случае слишком рано делать предположения о том, кто в итоге выиграет титул. На мой взгляд, Кими Антонелли выступает здорово, но я не могу сказать, что уверен в его победе.

При этом в спринте Джордж Расселл победил напарника. Обогнал его на трассе и победил. При этом Кими выиграл основную гонку. Да, он молодец. Но с учетом разнообразия результатов нет уверенности в титуле Антонелли. Хоть он и может быть талантом поколения.

Но если бы мне нужно было поставить свой дом на чью-то победу, то прямо сейчас я бы все равно поставил на Расселла, хоть он сейчас и отстает от Антонелли на 20 очков», – рассказал Сафнауэр.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛандо Норрис
logoДжордж Расселл
Отмар Сафнауэр
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМерседес
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Важно лишь одно - на кого поставит Тото
Хорошо когда у тебя несколько домов.
Такими темпами он может стать бомжом к концу сезона
Видать у румына просто нет дома
Бомжом он точно не станет, денег хватает. Но он прав в одном: Кими будет тяжело взять титул - чем больше у него успехов, тем тяжелее будет дальнейший путь, а соперники станут злее и мотивированее. И Расселл не пальцем делан вообще то - у него куча опыта и однолетний контракт, был дет из кожи лезть чтобы доказать свою состоятельность в борьбе с Кими, а его борьба с Кими будет выгодна всем соперникам.
Только Герр Вольф знает на кого нужно поставить;))))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хорнер снова может работать в «Ф-1». Обязательный отпуск после ухода из «Ред Булл» окончен (RacingNews365)
21 минуту назад
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем