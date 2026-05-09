Гюнтер Штайнер: «Ньюи не стоило становиться руководителем «Астон Мартин»

Ньюи не надо было становиться руководителем «Астон Мартин» – считает Штайнер.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что Эдриану Ньюи не стоило соглашаться занимать должность босса гоночной команды.

«Нет, Ньюи не стоило этого делать. И мне кажется, что если вы сейчас спросите об этом самого Эдриана, он вам ответит, что и сам не знает, зачем согласился занять эту должность.

Я не знаю, как они к этому пришли, и хотел Ньюи стать руководителем «Астон Мартин» или нет. Но очевидно, что руководство командой не является его сильной стороной. Ньюи очень хорош в том, что умеет – в проектировании гоночных болидов. Хотя понятно, что сейчас болид «Астон Мартин » не слишком хорош, но я уверен, что Ньюи решит эту проблему.

Просто сейчас создается впечатление, что он решил стать руководителем команды толком не понимая, в чем заключаются обязанности руководителя. И работало это не слишком долго», – рассказал Штайнер.

