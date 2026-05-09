Джеймс Воулз: «Болид 2026 года – самая сложная машина «Уильямса»

В «Уильямсе» высказались о разработке болида.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз прокомментировал процесс разработки болида, с которой у команды возникли трудности во время зимнего межсезонья.  

«Несколько лет назад мы внесли множество изменений, внедрив различные методы планирования, структурирования и работы – и это первое полноценное создание болида, где учтены все эти факторы.

Я считаю, мы допустили некоторые ошибки в используемом программном обеспечении. Это была наша первая полноценная попытка создать болид от начала и до конца в рамках совершенно нового регламента.

И когда мы провели глобальный анализ всего процесса, то выявили мельчайшие детали – и их было сотни. Так были обнаружены повсеместные нюансы, негативно влиявшие на эффективность. Они не были учтены и всплыли на поверхность, только когда мы начали испытывать систему.

Хотя испытания в аэротрубе начались рано, мы не стали так же рано собирать болид, поскольку мы хотели как можно дольше поработать с аэротрубой. Мы хотели действовать пусть и не на чемпионском уровне, но довольно агрессивно – не как раньше.

Созданный болид – самый сложный. Неважно, сколько деталей использовано, их примерно в два раза больше. Неважно, сколько деталей использовано в шасси или сколько времени это заняло. Вся работа была примерно в полтора-два раза сложнее, и на протяжении большей части процесса все шло не совсем гладко.

Реакция может показаться неочевидной, но когда подобное происходит, то вы обнаруживаете, что других вариантов очень мало. У вас не получится обратиться к сторонним производителям, поскольку все они уже заняты работой с другими компаниями.

Поэтому, как только вы начинаете отставать, у вас возникают проблемы. Мы провели несколько краш-тестов: некоторые были успешно пройдены, а некоторые вышли сложными – и это также оказало на нас дополнительную нагрузку в и без того очень сложный момент.

Когда время поджимает, добавление веса оказывается довольно простым способом эффективно установить деталь в нужное место. В результате машина очень быстро становится тяжелой. Вот примерное резюме», – сказал Воулз.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
