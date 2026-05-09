  MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Франции из-за травмы и пропустит еще минимум один этап
MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Франции из-за травмы и пропустит еще минимум один этап

Маркес снялся с Гран-при Франции MotoGP из-за травмы.

Пилот «Дукати» Марк Маркес не сможет продолжить выступления на Гран-при Франции.

Семикратный чемпион MotoGP попал в аварию по ходу спринта в Ле-Мане. Обследование выявило у Маркеса перелом правой ноги. Отмечается, что уже сегодня вечером Маркеса ждет операция, которая пройдет в одной из клиник Мадрида.

Маркес точно пропустит предстоящий Гран-при в Барселоне, поскольку у него также запланирована операция на правом плече. Пока не ясно, успеет ли Маркес восстановиться к Гран-при Италии, который пройдет 29-31 мая.

В общем зачете Маркес уступает лидеру чемпионата Марко Беццекки уже 51 очко.

MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Великий гонщик, но может нужно остановиться. Здоровье и силы организма не бесконечны.
Ответ _Greg Moore
Лавры Росси не дают покоя, а может и Агостини.
Лавры Росси не дают покоя, а может и Агостини.
