Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих получил должность в сфере безопасности автоспорта

Экс-гоночный директор «Ф-1» займется безопасностью гонок.

Бывший гоночный директор «Ф-1» Нильс Виттих получил должность в швейцарской компании Geobrugg Motorsport.

Предприятие занимается проектированием и производством защитных ограждений для множества трасс – которые, в частности, принимают Гран-при «Формулы-1». Так, компания создает барьеры для автодромов в Майами, Лас-Вегасе, Абу-Даби, Сильверстоуне, Зандворте, Барселоне, Венгрии и Баку.

Виттих, занимавший пост гоночного директора «Ф-1» в 2023-м и 2024-м, получил роль менеджера проектов и специалиста по международным продажам в сфере автоспорта.

