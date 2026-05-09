Гюнтер Штайнер: «Никто не ожидал, что «Астон Мартин» окажется настолько неподготовленным. У команды нет оправданий»
Штайнер раскритиковал «Астон Мартин».
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о том, насколько был важен для «Астон Мартин» апрельский перерыв в «Ф-1».
«Конечно, это была возможность. Насколько большая? Нужно выяснить. Никто не ожидал, что они подойдут к этому сезону настолько неподготовленными.
Ведь у них все есть. У них есть люди, оборудование, деньги. Поэтому если говорить об их нынешнем положении, то у «Астон Мартин» нет никаких оправданий», – сказал Штайнер.
Они действительно виноваты, но лишь в том что связались с говнохондой. Если допустить что астон остался бы на мерседесе - то был бы он сейчас последним? Конечно нет! Впрочем за победы думаю они бы в любом случае не боролись, даже на мерсе. Возможно за подиумы или за хорошие очки. Но ньюи бы с начала сезона, и в этот перерыв, и сейчас вовсю бы впахивал в той сфере в которой он хорош - разрабатывал аэродинамические обновления (без оглядки на мотор). И спустя какое-то время астон усилиями ньюи подтянулся бы к лидерам. В реальности же у них (точнее у хонды) уйдет где-то полсезона чтобы заставить говнодвигатель более-менее приемлемо работать и только потом они будут заниматься доводкой самого шасси. Драгоценный инженерный талант ньюи (как аэродинамика) таким образом пропал зря, спущен в унитаз. В роли же руководителя команды он смотрится нелепо. И понятно что весь этот год потерян, насмарку пошел. Очевидно что у мерседеса лучший мотор и хонда даже близко к нему не подберется. А борьба развернётся между мерседесом и его самым мощным клиентом. Который в свое время тоже вляпался в говнохонду. Но потом нашел в себе силы вернуться на мерседес, возвыситься, разгромить своего поставщика и взять два последних кубка и чемпионский титул (и всё на мерседесе).
А говнохонда говорит, что после прихода Ньюи резко поменялся проект болида, и они не успели переделать движок под новую архитектуру. И в РБ говнохонда как-то смогла выйти на уровень достойной оппозиции расхваливаемому тобой мерсу.
Говнохонда? Случайно не та, с которой РБ титулы клепал? Пока мы тут рассуждаем, в Хонде идет серьёзная реорганизация, снимают с производства многие серийные машины, оптимизируют расходы и подстраиваются под новые требования рынков. Хонда - очень сложная компания, японский менталитет не позволит проиграть. Посидят год-другой в проектах и выдадут на гора то, до чего не додумался никто из конкурентов. Так было всегда, так и будет в дальнейшем. Их "новые молодые сотрудники" через год перевернут стандарты формулы 1.
