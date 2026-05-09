Гюнтер Штайнер: «Никто не ожидал, что «Астон Мартин» окажется настолько неподготовленным. У команды нет оправданий»

Штайнер раскритиковал «Астон Мартин».

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер высказался о том, насколько был важен для «Астон Мартин» апрельский перерыв в «Ф-1».

«Конечно, это была возможность. Насколько большая? Нужно выяснить. Никто не ожидал, что они подойдут к этому сезону настолько неподготовленными.

Ведь у них все есть. У них есть люди, оборудование, деньги. Поэтому если говорить об их нынешнем положении, то у «Астон Мартин » нет никаких оправданий», – сказал Штайнер.

