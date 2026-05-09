Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»

Де ла Роса считает Алонсо лучшим пилотом «Ф-1».

Амбассадор «Астон Мартин » и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал о том, почему ставит Фернандо Алонсо выше многих великих и более титулованных гонщиков.

«Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо. Я в «Формуле-1» застал таких людей, как Шумахер , Хэмилтон , Алонсо, Баттон и Феттель . Все это великие гонщики.

Однако судить я могу только о таланте тех, с кем мне довелось поработать. При этом я считаю, что на статус величайшего гонщика в истории «Ф-1» может претендовать только тот, кто действительно быстр и умеет хорошо адаптироваться, но при этом демонстрирует необходимую стойкость.

Такой гонщик должен всегда демонстрировать свой максимум, вне зависимости от уровня конкурентоспособности болида. Вот почему именно Фернандо Алонсо подходит под эти критерии лучше всех. Потому что вряд ли тот же Льюис, оказавшись за рулем болида, не способного побеждать в течение стольких лет, как это случилось с Фернандо, сейчас по-прежнему был бы конкурентоспособен.

Когда давление выходит на невероятный уровень – на котором я, например, чувствовал бы дискомфорт, когда тебе нужно выжимать из болида каждую тысячную долю секунды, Алонсо с этой задачей справится. Именно в таких условиях действительно великие гонщики начинают сиять. А когда машина быстра и стабильно, побеждать способны многие», – рассказал де ла Роса.

