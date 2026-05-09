Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал о том, почему ставит Фернандо Алонсо выше многих великих и более титулованных гонщиков.

«Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо. Я в «Формуле-1» застал таких людей, как Шумахер, Хэмилтон, Алонсо, Баттон и Феттель. Все это великие гонщики.

Однако судить я могу только о таланте тех, с кем мне довелось поработать. При этом я считаю, что на статус величайшего гонщика в истории «Ф-1» может претендовать только тот, кто действительно быстр и умеет хорошо адаптироваться, но при этом демонстрирует необходимую стойкость.

Такой гонщик должен всегда демонстрировать свой максимум, вне зависимости от уровня конкурентоспособности болида. Вот почему именно Фернандо Алонсо подходит под эти критерии лучше всех. Потому что вряд ли тот же Льюис, оказавшись за рулем болида, не способного побеждать в течение стольких лет, как это случилось с Фернандо, сейчас по-прежнему был бы конкурентоспособен.

Когда давление выходит на невероятный уровень – на котором я, например, чувствовал бы дискомфорт, когда тебе нужно выжимать из болида каждую тысячную долю секунды, Алонсо с этой задачей справится. Именно в таких условиях действительно великие гонщики начинают сиять. А когда машина быстра и стабильно, побеждать способны многие», – рассказал де ла Роса.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Педро уже давно неофициально выполняет функцию пресс-секретаря Алонсо, поэтому ничего другого он и не мог сказать. Испанцы спелись ещё тогда , когда Алонсо шантажировал Макларен, выступая за них.
Великий Алонсо даже уже на такие новости не вылазит. Надеюсь он/она живы.
Видать санитары таки отрубили интернет ему... ;(((
Прибежали санитары, и зафиксировали нас (С)
Самым лучшим своим другом я считаю своего лучшего друга!
Приятно наблюдать как рвутся пердаки иу школоты.
Альберс и Дорнбос считают лучшим гонщиком Ферстаппена.
Как и любой объективный человек с глазами и мозгом.

Ферзя можно любить, можно не любить, но спорить с тем, что он лучший гонщик на решетке - роспись в собственном невежестве.
Вопрос только в том, лучший ли он в истории или нет? И честно говоря, кроме того же праймового Алонсо, некого записать в конкуренты, говорю это как поклонник Шумахера.

Макс, как Ферарри в известной фразе Себа: Все фанаты Феррари, даже если говорят, что нет - они все равно фанаты Феррари. Вот что было во всех гонках сезона до Майами, ну кроме отвратительного регламента? А что было в Майами, если представить, что в гонке не было бы Макса? А если бы обещанный дождь таки пошел в районе 25-35 круга?
Голландский и австрийский, не иначе
А кто так не считает из бывших гонщиков? Кто видел прайм Алонсо на трассе - тому все понятно.
Те, кто не испанцы)
Чтож этот супер гонщик в прайсе не раскатал в блин новичка Льюиса?;)))
такой уж и новичок с таким огромным накатом)еще и любимчик Рона Денниса.
в Феррари нужно было идти, но кто же знал, что Шумахер так резко объявит об отставке.
Опять начинается. Алонсо на тот момент двукратный чемпион, Льюис первый сезон, но у вас он "не такой уж новичок". Любимчиком Рона Льюис стал только после того, как Алонсо своим говняшным характером всех достал. Вообще не позор для двукратного - требовать от руководства команды назначить его первым номером, потому что иначе он с новичком не справился?
Педро абсолютно прав++++
Где Великий Алонсо????
Может на СВО уехал? Давно он тут не появлялся
