  • Хуан-Пабло Монтойя о сэйве Ферстаппена после разворота в Майами: «Это талант? По-моему, чистая удача»
Монтойя выразил сомнение в мастерстве Ферстаппена.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя обсудил с другим бывшим гонщиком и экспертом F1 TV Джолионом Палмером инцидент с участием Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.

На старте гонки нидерландца развернуло на 360 градусов – но четырехкратному чемпиону «Ф-1» удалось поймать болид и продолжить заезд.

Палмер: У него потрясающие навыки в ситуациях, когда происходит разворот и нужно вернуть болид в исходное положение.

Монтойя: Думаешь, это талант? По-моему, чистая удача.  

Палмер: Когда у тебя получается справляться с этим так же часто, как у Макса, то стоит признать, что это талант.

Монтойя, пожав плечами: Хорошо.

Палмер: При развороте машины у тебя постоянно меняется картина перед глазами.

Монтойя: Да, но при развороте машина всегда потом замедляется. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Палмер: Но не сразу же, такое происходит очень редко. Из 360 градусов у тебя есть только 10, чтобы успеть выправить положение машины. У тебя есть педаль тормоза, руль и сцепление – всем этим ты можешь воспользоваться в нужный момент. И Макс справляется с этим из раза в раз.

Монтойя: Как только отпускаешь газ, машина перестает вращаться, да, но…

Палмер: Ситуация в прошлом году в повороте «Стоу» [на «Сильверстоуне»], еще помню гонку на «Хоккенхаймринге» [2019 года], которую он выиграл – он сделал небольшой красивый пируэт на 360 градусов, потеряв 1,5 секунды. История Макса полна разворотов, дальнейших сэйвов и следующих за ними потерь… На первом круге [в Майами] он потерял около восьми позиций, развернувшись впереди всего пелотона.  

То, что машину вывел из заноса на 360-талант, то, что никто его не снес-удача
Талант - не попадать в занос
Для таких, как Монтойя, это удача.
Для всех здесь - тоже. Не дай б., конечно.
Все, кто здесь, скорее всего, не являются профессиональными гонщиками. Поэтому для нас, не профессионалов, это однозначно удача.
Где Монти успел поцапаться с Ферсом?? Такое ощущение, что колумбиец прям ненавидит голландца.
Он просто завидует всем подряд. Классический токсичный нарцисс. Во всех его неудачах всегда виноват кто угодно, кроме него. А во всех успехах других - удача, протекция, деньги и т.д. до бесконечности.
и талант, и удача. без удачи тоже никуда, повезло что никто не врезался
Неуравновешенный крашер всё, что не привело к засаде считает удачей.
В истории есть несколько красивых выводов из 360 у Ферстаппена, но в прошедшей гонке в подобном развороте вряд ли нашлось бы много тех, кто не справился бы из пилотов современной Формулы. Машину не сносило к барьерам, вылавливал не на траве. Кто из других пилотов в такой ситуации не смог справиться? У меня не получается вспомнить
Я думал, талант пилота Ф1 в том, чтобы в такую ситуацию не попадать
То есть настолько соевые гонки хочется смотреть?)
Ерундой занимаются, была ошибка, был разворот, потерял кучу мест, ушатал резину, талант или удача какая разница, может сейв эклера ещё обсудят, это талант или удача. Совсем нечего обсуждать, раз обсуждают какой то спин, да ещё в таком контексте, это формула 1 или фигурное катание.
Я понял, Монтойя это Паниара
Талант это не допускать подобного
Ок, Макс удачно воспользовался своим талантом ))
