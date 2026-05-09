Хуан-Пабло Монтойя о сэйве Ферстаппена после разворота в Майами: «Это талант? По-моему, чистая удача»
Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя обсудил с другим бывшим гонщиком и экспертом F1 TV Джолионом Палмером инцидент с участием Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.
На старте гонки нидерландца развернуло на 360 градусов – но четырехкратному чемпиону «Ф-1» удалось поймать болид и продолжить заезд.
Палмер: У него потрясающие навыки в ситуациях, когда происходит разворот и нужно вернуть болид в исходное положение.
Монтойя: Думаешь, это талант? По-моему, чистая удача.
Палмер: Когда у тебя получается справляться с этим так же часто, как у Макса, то стоит признать, что это талант.
Монтойя, пожав плечами: Хорошо.
Палмер: При развороте машины у тебя постоянно меняется картина перед глазами.
Монтойя: Да, но при развороте машина всегда потом замедляется. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Палмер: Но не сразу же, такое происходит очень редко. Из 360 градусов у тебя есть только 10, чтобы успеть выправить положение машины. У тебя есть педаль тормоза, руль и сцепление – всем этим ты можешь воспользоваться в нужный момент. И Макс справляется с этим из раза в раз.
Монтойя: Как только отпускаешь газ, машина перестает вращаться, да, но…
Палмер: Ситуация в прошлом году в повороте «Стоу» [на «Сильверстоуне»], еще помню гонку на «Хоккенхаймринге» [2019 года], которую он выиграл – он сделал небольшой красивый пируэт на 360 градусов, потеряв 1,5 секунды. История Макса полна разворотов, дальнейших сэйвов и следующих за ними потерь… На первом круге [в Майами] он потерял около восьми позиций, развернувшись впереди всего пелотона.