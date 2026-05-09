MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й

Пилот «Априлии» Хорхе Мартин выиграл спринт перед Гран-при Франции. Испанец занимает второе место в общем зачете и сократил отставание от своего напарника Марко Беццекки, который закончил заезд третьим.

MotoGP

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

9 мая 2026 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Априлия») – 19.46,830

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,107

3. Марко Беццекки («Априлия») +2,786

4. Педро Акоста («КТМ») +3,808

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,402

6. Хоан Мир («Хонда») +4,630

7. Аи Огура («Трэкхаус») +5,670

8. Алекс Маркес («Грезини») +6,608

9. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,368

10. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +11,771

11. Фермин Альдегер («Грезини») +13,435

12. Брэд Биндер («КТМ») +14,708

13. Алекс Ринс («Ямаха») +15,413

14. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +16,968

15. Джек Миллер («Прамак») +17,603

16. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +32,985

Сошли:

Марк Маркес («Дукати»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Франко Морбиделли («ВР46»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Лука Марини («Хонда»)

Йонас Фольгер («Тек 3»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
Мартин нашел скорость,отошёл от прошлогоднего кошмара и вновь претендует на титул,это просто открытие последних гонок,даже не смотря на форму априлии в целом,думал ментально он сломлен,но нет)
Мартин нашел скорость,отошёл от прошлогоднего кошмара и вновь претендует на титул,это просто открытие последних гонок,даже не смотря на форму априлии в целом,думал ментально он сломлен,но нет)
Его ещё ждёт испытание ямахой.
Отличный старт от Хорхе который в принципе все и решил.
Марку здоровья, опять вылетает непонятно на какой срок
Ну в общем шансов на титул у марка больше нет после сегодняшнего краша и выбытия на завтра и Барселону минимум, как и у виньялеса надо новую операцию на плече делать, хоть он и рассказывал что почти все в порядке, но было видно что после того тупого выноса от Беца, он никогда не возвращался на прежний уровень, какая то странная посадка на байке постоянно. Сначала рекорд круга в ку1, потом 4 десятки сам себе проиграл, а потом слабый темп в спринте явная езда от обороны со старта. В таком состоянии и с таким отрыв, титул все. Буду тогда за титул Мартина болеть.
