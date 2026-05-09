MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й
Пилот «Априлии» Хорхе Мартин выиграл спринт перед Гран-при Франции. Испанец занимает второе место в общем зачете и сократил отставание от своего напарника Марко Беццекки, который закончил заезд третьим.
MotoGP
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
9 мая 2026 года
Спринт
1. Хорхе Мартин («Априлия») – 19.46,830
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,107
3. Марко Беццекки («Априлия») +2,786
4. Педро Акоста («КТМ») +3,808
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,402
6. Хоан Мир («Хонда») +4,630
7. Аи Огура («Трэкхаус») +5,670
8. Алекс Маркес («Грезини») +6,608
9. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,368
10. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +11,771
11. Фермин Альдегер («Грезини») +13,435
12. Брэд Биндер («КТМ») +14,708
13. Алекс Ринс («Ямаха») +15,413
14. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +16,968
15. Джек Миллер («Прамак») +17,603
16. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +32,985
Сошли:
Марк Маркес («Дукати»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус»)
Франко Морбиделли («ВР46»)
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Лука Марини («Хонда»)
Йонас Фольгер («Тек 3»)
MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя взял поул, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й
Марку здоровья, опять вылетает непонятно на какой срок