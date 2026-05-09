Тото Вольфф: «Большим сюрпризом стал прогресс «Ред Булл» – они совершили гигантский скачок»

Вольфф удивлен прогрессом «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф по итогам Гран-при Майами отметил, что наибольшим сюрпризом этапа с его точки зрения стал существенный прогресс «Ред Булл» в скорости.

«Мы пока находимся в самом начале нового цикла регламента, и команды будут заметно прибавлять в скорости. Так что мы ждали прогресса от «Макларена » – что их достаточно крупный пакет обновлений может помочь им улучшить время круга до 0,5 секунды.

Но я должен сказать, что большим сюрпризом стал прогресс «Ред Булл » – они совершили гигантский скачок вперед. До этого они отставали более чем на секунду, а теперь Макс Ферстаппен стал бороться за самые высокие места.

В Канаду «Мерседес» тоже привезет обновления. И я думаю, что подобные скачки производительности и скорости команд от гонки к гонке в этом сезоне будут привычным явлением», – рассказал Вольфф.

